So soll in Österreich die Paketzustellung der Zukunft aussehen

In der Adventzeit haben wieder viele auf Pakete gewartet: Das Festtags-Outfit bringt die Post, UPS die Bratenform und dann liefert Amazon in letzter Minute die Geschenke für die halbe Verwandtschaft.

Ideen, wie sich der Lieferverkehr in den Städten reduzieren lässt, gibt es viele. Bei der „kollaborativen Logistik“ steht das Teilen von Ressourcen im Fokus. Die Lieferdienste sollen künftig etwa Ladeflächen teilen und untereinander Kundenaufträge austauschen. „Das ist schwierig, denn die Unternehmen sind in einer Konkurrenzsituation“, meint Gansterer. Durch das gemeinsame Ausliefern hätten sie allerdings nicht weniger Geschäft, sondern erhöhen ihre Profite. „Studien zeigen, dass Logistik-Dienstleister, die Ladeflächen teilen , Effizienzsteigerungen haben, die deutlich über das hinausgehen als wenn sie getrennt arbeiten und ausliefern“, erklärt die Logistik-Expertin.

Lieferroboter in Helsinki

„Ich glaube, dass es mittelfristig Arten von Lieferrobotern geben wird. Aber derzeit gibt es noch viele rechtliche, technische und organisatorische Hürden“, sagt Gansterer. Schrittweise würden wir aber auf dieses Szenario zusteuern. „In 15 bis 20 Jahren wird sich das Bild im Vergleich dazu, was wir jetzt sehen, deutlich geändert haben.“

Rollende Lieferroboter werden bisher hauptsächlich in den USA und Asien erprobt und genutzt. Erste Versuche dazu gibt es aber jetzt auch in Europa. In der finnischen Hauptstadt Helsinki war kürzlich ein Lieferroboter des französischen Herstellers LMAD unterwegs. „Während der Weihnachtszeit hat er Pakete in Ruoholahti und im Bezirk Jätkäsaari in Helsinki zustellt“, erklärt Satu Reijonen von Forum Virium Helsinki. Die Stadtplanungsorganisation kümmert sich um Innovation in der finnischen Hauptstadt. Der Roboter wird nach einer Wartung im Frühjahr 2024 bereits zum dritten Mal seine Fähigkeiten beweisen. „Wir suchen derzeit nach weiteren autonomen Robotern aus ganz Europa, die im Helsinki-Testlabor ausprobiert werden sollen. Zu unserem Test im Frühjahr wird ein Mikro-Hub gehören – ein städtisches Konsolidierungszentrum, das die Zusammenarbeit zwischen den Logistikbetreibern verbessern soll“, sagt Reijonen.

Geteilte Hubs als Warenumschlagsplätze sind auch Teil von Gansterers Forschung. Ihr Team entwickelt einen Algorithmus, der ausrechnen soll, wo die geeignetsten Standorte für solche Hubs wären und wie viele davon benötigt werden. In die Berechnungen fließen Daten zur Bevölkerungsdichte, Demografie und zu den Distanzen ein. Vergleichen lassen sich diese Hubs z.B. mit den Post-Abholboxen, die es schon jetzt in einigen Wohnhäusern gibt. „Eine Frage wird sein, wie sich die Betreiber die Kosten aufteilen“, erklärt Gansterer. Kleinere Unternehmen sollen nicht gleich viel zahlen müssen, wie große.