Russische Rakete zerbricht im Orbit, kreiert Trümmerfeld im All

Ein altes russisches Raketentriebwerk ist am 15. April in Stücke zerfallen. Zuvor hat es sich seit 2007 in der Erdumlaufbahn befunden, berichtet Space.com. Die Trümmer tragen nun zum immer größer werdenden Berg an Weltraumschrott bei.

16 Teile des Objekts, das unter der Nummer 32398 erfasst ist, würden derzeit im All verfolgt, teilte das 18th Space Defense Squadron der US Space Force am Dienstag auf Twitter mit.