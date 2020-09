Russland: Trotz Zulassung bislang nur wenige Impfungen

Rund ein Monat, nachdem in Russland weltweit der erste Coronavirus-Impfstoff Sputnik V zugelassen wurde, sind aktuell nur wenige Dosen an die Bevölkerungen ausgeliefert worden. Das berichtet die New York Times am Samstag. Konkrete Zahlen blieb die russische Regierung bislang schuldig, Gesundheitsminister Mikhail Murashko sprach lediglich von "ersten kleinen Lieferungen". Laut ihm sei ein Gebiet um St. Petersburg eine der ersten Regionen, wo der Stoff zum Einsatz kommt.

Zuletzt kam Kritik an der Impfstoff-Studie im Zusammenhang mit der Zulassung von Sputnik V auf. Wissenschaftler sprachen davon, dass die Daten "seltsame Muster" aufweisen würden.