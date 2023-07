Webb-Teleskop macht spektakuläres Bild vom Saturn

Entstanden ist das Bild mithilfe der NIRCam (Near-Infrared-Camera) des Webb-Teleskops. Saturn selbst erscheint in der aufgenommenen Infrarotwellenlänge als sehr dunkel, da Methan fast das komplette Sonnenlicht absorbiert, wie die NASA schreibt.

© NASA, ESA, CSA, Matthew Tiscareno (SETI Institute), Matthew Hedman (University of Idaho), Maryame El Moutamid (Cornell University), Mark Showalter (SETI Institute), Leigh Fletcher (University of Leicester), Heidi Hammel (AURA)

Der Saturn in einem neuen Bild des James Webb Teleskops

Die Aufnahme soll Wissenschaftler*innen helfen, das System des Planeten umfassender zu verstehen. Dabei wollen sie auch saisonale Veränderungen sowie die Zusammensetzung seiner Atmosphäre analysieren. Aufnahmen mit anderer Belichtung, die nicht veröffentlicht wurden, sollen außerdem die Erforschung der schwächeren Ringe ermöglichen.

„Wir freuen uns sehr, dass JWST dieses schöne Bild produziert hat, das eine Bestätigung für unsere wissenschaftlichen Daten ist”, sagte Matthew Tiscareno, ein leitender Forschungswissenschaftler am SETI-Institut, der für die Aufnahme verantwortlich war laut Phys.org. „Wir freuen uns darauf, tiefer in die Erkenntnisse einzutauchen, um zu sehen, welche Entdeckungen uns erwarten", so Tiscareno.

Hier findet ihr das Bild ohne Beschriftungen in voller Auflösung als PNG.