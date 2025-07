Seltene Wolkenwalze trifft auf Portugals Strände

Ein faszinierendes Schauspiel konnte am Wochenende an portugiesischen Stränden beobachtet werden.

Strandbesuchern in Portugal hat sich am Sonntag ein besonderes Himmelsspektakel geboten. Es hat sich eine rund 150 Kilometer lange Wolkenwalze gebildet. Die große Rollwolke sah so aus, als würde sie sich wie eine riesige Welle dem Strand nähern.

Es handelte sich um eine Volutus-Wolke. Das ist eine besonders selten auftretende horizontale, röhrenförmige Wolke, die in niedrigen Höhen zu finden ist und sich um die eigene Achse dreht.

