Sojus-Rakete von Baikonur in Richtung ISS gestartet

Nach einem Abbruch am Donnerstag war der Start am Samstag erfolgreich.

Update: 23.3, 14:00: Der Start war erfolgreich, der Artikel wurde entsprechend überarbeitet.

Nachdem am Donnerstag ein Flug zur ISS 20 Sekunden vor dem Start abgebrochen werden musste, war der zweite Versuch am Samstag erfolgreich. Um 13:36 MEZ ist die Trägerrakete mit dem Raumschiff Sojus MS-25 vom russischen Kosmodrom Baikonur abgehoben. Das Andocken an die Internationale Raumstation ISS ist für Montag, 16:09 geplant.

