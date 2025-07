Space-Shuttle-Antrieb soll NASAs SLS-Rakete zum Mond bringen

Doch während die Entwicklung der ersten Raketenstufe nicht so rosig aussieht, feiert man beim Antrieb der 2. Stufe Erfolge. Das NASA-Team hat die Tests von 4 RS-25-Triebwerken nämlich erfolgreich abgeschlossen. Die Triebwerke sind alte Bekannte und haben sich bereits bei Raumflügen bewährt. Es handelt sich nämlich um Triebwerke des legendären Space-Shuttle-Programms - 3 der 4 Triebwerke hatten bereits Einsätze im All.

Erste bemannte Mondmission seit 1972

Die RS-25-Triebwerke wurden von L3 Harris Technologies für das Shuttle-Projekt gebaut, und die NASA hat insgesamt 4 Verträge mit dem Unternehmen abgeschlossen. Der SLS Block 1 mit seinen 4 RD-25-Triebwerken kam bereits im November 2022 bei der Mission Artemis 1 zum Einsatz. Die jetzigen Triebwerke sollen im April 2026 bei der Mission Artemis 2 ins All starten.

Bei Erfolg wäre es die erste bemannte Mondmission seit Apollo 17 im Jahr 1972. Auf dem Mond landen die 4 Astronauten (darunter eine Astronautin) allerdings nicht. Geplant ist eine Mondumrundung sowie die Erprobung der Systeme und Arbeitsabläufe an Bord.

"Triebwerke müssen einwandfrei funktionieren"

"Jeden Tag komme ich zur Arbeit, weil ich weiß, dass das RS-25-Team sich um diese Triebwerke kümmern muss, denn wir wissen, dass diese Triebwerke einwandfrei funktionieren müssen", sagt der zuständige Ingenieur Bill Muddle in einer Aussendung. "Das Leben unserer Astronauten liegt in den Händen des RS-25-Teams während der achteinhalb Minuten, in denen diese Triebwerke zünden."

3 der 4 Triebwerke, die als SLS-Antrieb für Artemis 2 verwendet werden sollen, waren Teil bedeutender Meilensteine des Space-Shuttle-Programms. Triebwerk 2047 kam bei der letzten Shuttle-Mission am 21. Juli 2011 zum Einsatz, während Triebwerk 2059 beim vorletzten Flug des Programms eingesetzt wurde. Triebwerk 2061 war Teil der Mission, die den Aufbau der Internationalen Raumstation ISS unterstützte. Zusammengenommen waren diese Triebwerke 22 Mal im All.