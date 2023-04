Das Starship von SpaceX soll ein neues Zeitalter der Raumfahrt einläuten. Erst steht aber ein Testflug in den Orbit an.

Sie ist größer als alle bisherigen Raketen und übertrumpft die Konkurrenz auch mit ihrer hohen Nutzlast. Die Rede ist vom Starship-Raketensystem von SpaceX. Aktuell steht das Raumschiff auf der Startrampe am Testgelände in Boca Chica in Texas. Die Vorbereitungsarbeiten für den ersten Flug in den Orbit seien abgeschlossen, heißt es vom SpaceX-Chef Elon Musk. Man warte nur noch auf die Startfreigabe durch die US-Luftfahrtbehörde FAA. Diese soll noch im April grünes Licht für den historischen Start geben. Musk hofft auf einen Start ab dem 20. April.

Die Rakete Toggle Infobox 2 Stufen

Das riesige Weltraumgefährt besteht aus 2 Raketenstufen: Starship und Super Heavy Starship

Die obere Raketenstufe ist 50 Meter hoch und bietet Platz für die Besatzung sowie die Fracht. Angetrieben wird das Raumschiff derzeit von 6 Raptor-Triebwerken Super Heavy

Der 69 Meter hohe Booster hat 33 Raptor-Triebwerke, die allesamt gleichzeitig zünden Erneute Nutzung

Anders als bei der SLS-Konkurrenz sollen die beiden Stufen der Riesenrakete künftig auf der Erdoberfläche landen können, sodass sich große Teile der Rakete wiederverwenden lassen

Rekordgröße 119 Meter ragt die Schwerlastrakete in die Höhe. Die pensionierte Saturn-V-Rakete der NASA, die bei den Mondlandungen ab den 1960er-Jahren eingesetzt wurde, erreichte eine Höhe von 110 Metern. Das Space-Launch-System der NASA (SLS Block 1), die aktuell stärkste Rakete, die bereits in den Orbit geflogen ist, ist 98 Metern hoch. Für die Relation: Die Spitze des Wiener Stephansdoms liegt in einer Höhe von 137 Metern. Auch wenn die schiere Größe des Starship beeindruckend ist, kommt es bei Weltraumraketen in erster Linie auf die Nutzlast und das Nutzvolumen an, die sie in den Erdorbit und darüber hinaus befördern können. Aufgrund der unterschiedlichen Funktionsweisen ist hier ein direkter Vergleich etwas schwierig.

Nutzlast in Zahlen Die SLS oder die Saturn V sind nämlich so konzipiert, dass sie von der Erde direkt zu ihren Zielen fliegen. Bei der Starship-Rakete sehen die Pläne vor, dass sie zunächst in den Orbit fliegt, dort erneut betankt wird und sich dann zum eigentlichen Ziel aufmacht. Das soll der SpaceX-Rakete eine 5-mal höhere Nutzlast verleihen, als der SLS-Rakete in ihrer endgültigen Ausbaustufe. So sei es mit dem Starship möglich, ein 100-Tonnen-Objekt auf die Oberfläche eines Jupiter-Mondes oder zum Mars zu bringen, behauptet SpaceX-Gründer Elon Musk. Eine aktuelle SLS-Rakete kann eine derart schwere Fracht lediglich in den niedrigen Erdorbit (LEO) befördern. Die LEO-Nutzlast der Starship-Rakete liegt laut Musk bei 150 Tonnen. Der Startschub, den die Rakete erzeugt, sei mit 62.000 kN (Kilonewton) in etwa doppelt so hoch wie jener der SLS- oder der Saturn-V-Rakete.