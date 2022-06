Kosmischer Kannibale: Sterbender Stern zerreißt Planetensystem

Der Weiße Zwerg gibt aber auch Hinweise, dass es auch in anderen Sonnensystemen Wasser geben könnte.

Wenn Weiße Zwerge am Ende ihres Lebens angekommen sind, beginnen sie alles zu verschlingen, was sich in ihrer Nähe befindet. Astronom*innen der US-Universität UCLA konnten dieses Verhalten nun beim Weißen Zwerg G238-44 beobachten, der sich rund 86 Lichtjahre von der Erde entfernt befindet.

G238-44 ist dabei der erste Weiße Zwerg, der dabei beobachtet werden konnte, wie er sowohl Gestein und Metall von Asteroiden, als auch eisiges Material, wie etwa jenes von Kometen, verschlingt.

Gestein und Wasser als Voraussetzungen von Leben

Die Entdeckung ist deshalb interessant, weil Forscher*innen glauben, dass solche Eis-Objekte in unserem Sonnensystem Wasser auf Gesteinsplaneten wie unserer Erde gebracht haben könnten. Die Zusammensetzung des Materials von G238-44 ist dabei ein Zeichen, dass solche Eis-Massen auch in anderen Planetensystemen durchaus üblich sind.