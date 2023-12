Forscher finden erstmals riesigen Sternenstrom zwischen Galaxien

Forscher*innen haben mit dem „Gigantischen Coma-Strom“ eher zufällig einen bisher ungesehenen Sternenstrom entdeckt. Er dürfte 10-mal so lang wie die Milchstraße sein.

Kleinere Sternenströme wurden bereits innerhalb unserer und benachbarter Galaxie entdeckt. Sie bestehen aus Gruppen von ähnlichen Sternen, die in mit der gleichen Geschwindigkeit in eine ähnliche Richtung ziehen. Der neue „Gigantische Coma-Strom“ liegt außerhalb der Milchstraße, zwischen dem Coma-Galaxienhaufen.

Erstmals fragilen Sternenstrom beobachtet

Bemerkenswert sei, dass der Strom sehr fragil ist. Er befindet sich in einer brutalen Umgebung, in der Galaxien sich gegenseitig anziehen und abstoßen. Bisher konnten solche Formationen zwar in Computersimulationen vorhergesagt werden, entdeckt hat man sie nun aber zum ersten Mal, heißt es in einem Statement.

Bei der Entdeckung könnte es sich um die Überreste einer Zwerggalaxie handeln. Insgesamt dürften die Sterne eine Masse von 7 Millionen Sonnen haben. Der Sternenstrom erstreckt sich über 1,7 Millionen Lichtjahre.