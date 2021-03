Sternschnuppen im April: Die Lyriden kommen

Im April leuchten die Lyriden wieder am Himmel auf. Wie ihr sie beobachten könnt.

Alle Jahre wieder im April lassen sich die Lyriden – also Bruchstücke des Kometen C/1861 G1 (Thatcher) – am Himmel blicken. Zwischen 16. und 25. April 2021 sind sie auf der gesamten Nordhalbkugel zu bewundern – auf der Südhalbkugel nur teilweise.

Einen „Schauer“ wird es in der Nacht vom 22. auf den 23. April geben. In dieser Nacht werden 10 bis maximal 20 Sternschnuppen pro Stunde erwartet. Laut House Beautiful sind die Lyriden aber unvorhersehbar. So soll schon vorgekommen sein, dass über 100 Sternschnuppen innerhalb einer Stunde gesichtet worden sind. Das ist allerdings ein äußerst seltenes Spektakel.

Teile verglühen

Thatcher umkreist die Sonne. Was wir auf der Erde als Sternschnuppen erkennen, sind seine Bruchteile, die in der Erdatmosphäre verglühen. Die Erde wandert also durch dieses Schuttfeld und zwar jedes Jahr zur gleichen Zeit.

Sofern es nicht bewölkt ist und man eine freie Sicht hat, sind die Lyriden, die im Sternbild Leier auftauchen, wunderbar zu sehen. Um die Leier zu finden, sollte man nach dem hellsten Stern – die Wega – in südlicher Richtung suchen.