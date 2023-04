Studenten schicken selbstgebaute Rakete ins All

Seit 3 Jahren tüfteln Student*innen der Universität Stuttgart an ihrer Hybridrakete. In den nächsten Wochen soll sie vom Raketenstartplatz Esrange in Schweden ins All starten. Wenn alles glatt läuft, könnten die Student*innen einen Höhenrekord aufstellen.

Die Rakete ist 7,8 Meter lang und wiegt rund 70 Kilogramm. Etwa 70 Student*innen waren an der Entwicklung und am Bau der Hybridrakete N2ORTH beteiligt. "Sie ist eine der leistungsstärksten und fortschrittlichsten von Student*innen gebauten Hybridraketen der Welt", sagt Projektleiter Max Öchsle.

Mindestens 32 Kilometer Höhe anvisiert

Ihr Ziel ist klar: Sie wollen den von Student*innen aufgestellten Höhenrekord für Hybridraketen brechen. Dieser liegt bei 32 Kilometer, der Fachbereich aus Stuttgart hat ihn 2016 selbst aufgestellt. Insgeheim hofft man jedoch, dass die Rakete eine Höhe von 100 Kilometer erreicht – und sich damit offiziell im Weltraum befindet.