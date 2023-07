Supraleiter bei Raumtemperatur: Wieso Experten skeptisch sind

Ein Supraleiter, der bei Raumtemperatur funktioniert, ist so etwas wie der Heilige Gral der Materialphysik. Seit Jahrzehnten wird daran geforscht. Südkoreanischen Wissenschaftlern soll nun der Durchbruch gelungen sein. Ein Material namens LK-99 soll Supraleitung bei Raumtemperatur und normalem Umgebungsdruck ermöglichen.

Der Hype um den vermeintlichen Erfolg ist - vor allem in sozialen Medien - groß. Expert*innen melden allerdings Bedenken an. Zum einen sei die veröffentlichte Preprint-Studie nicht detailliert genug. Zum anderen hätten sich in der Vergangenheit viele angebliche Paradigmenwechsel als leere Versprechen herausgestellt. Was lässt die Fachleute genau zweifeln?

