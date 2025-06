Theorie über Zeit-Dimensionen des Universums stellt Realität auf den Kopf

Unser Verständnis von Realität basiert auf der Raumzeit . Dieses mathematische Modell legt fest, dass Raumzeit eine zusammenhängende Entität ist, in der eine Dimension von Zeit auf die 3 Dimensionen des Raums trifft. Diese Darstellung wird in der Relativitätstheorie verwendet.

Gunther Kletetschka hat eine andere Theorie. Der Professor an der Universität Alaska hat ein mathematisches Rahmenmodell erstellt, wonach es 3 temporale Dimensionen gibt, berichtet scienceblog. „Sie formen das Grundgerüst von allem, wie die Leinwand eines Gemäldes.“ Raum sei dabei nur noch sekundär, „so wie die Farbe auf der Leinwand, statt die Leinwand selbst.“

Die 3 Dimensionen der Zeit

Um das Konzept der dreidimensionalen Zeit besser zu verstehen, kann man es sich wie einen Spaziergang vorstellen. Man geht auf einem geraden Weg – also nichts Ungewöhnliches.

Entlang des Pfades verläuft ein zweiter Weg. Wenn man zu diesem wechselt, könnte der Spaziergang ein wenig anders verlaufen und damit auch der Rest des Tages. Man bleibt aber immer im selben Moment, in derselben Zeit. Man kann also eine alternative Version der Realität auf dem zweiten Weg erleben, ohne dafür in die Vergangenheit oder Zukunft reisen zu müssen.

Das sind die erste und zweite Dimension der Zeit. Die dritte Dimension ist die Fähigkeit, zwischen der ersten und zweiten Dimension zu wechseln. Das klingt zwar nach der Handlung eines Science-Fiction-Films, lässt sich laut Kletetschka aber mathematisch belegen.