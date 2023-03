Wie künstliche Intelligenz kranke Kühe im Stall erkennt

Generell werden in Österreich höhere Normen bei der Nutztierhaltung gefordert. Neben dem Auslaufen der Vollspaltenböden oder der permanenten Anbindehaltung rückt auch zunehmend die Digitalisierung der Nutztierhaltung in den Vordergrund – genannt „ Precision Livestock Farming “. Dabei werden mithilfe von elektronischen Werkzeugen tierbezogene Daten für die Verbesserung der Tiergesundheit erfasst und analysiert.

„Damit kann man für viele Fragestellungen vernünftige Lösungen entwickeln. Wenn ich etwa das Verhalten eines Pferdes in einer bestimmten Umgebung überwachen will, etwa in der Pferdebox, kann ich beispielsweise aus seinem Bewegungsmuster Rückschlüsse auf ein mögliches Krankheitsgeschehen ziehen“, erklärt Johannes Baumgartner vom Institut für Tierschutzwissenschaften und Tierhaltung an der Veterinärmedizinischen Universität Wien der futurezone. Die Verantwortlichen hoffen in zwei Jahren, einen Prototyp im Stall testen zu können.