US-Militär beamt Strom über einen Kilometer

Für die Übertragung im Rahmen des Projekts SOPE-M (Safe and Continuous Power Beaming Microwave) wurde der Strom in Mikrowellen gewandelt, die von einer Sendeantenne zu einem Empfänger gesendet wurden, der aus Tausenden X-Band-Antennen besteht. Jede dieser Antennen ist mit einer Diode verbunden, die die Mikrowellenleistung in Gleichstrom umwandelt. Übertragen wurde der Mikrowellenstrahl mit 10 Gigahertz .

Bei einer zweiten Demonstration am Massachusetts Institute of Technology (MIT) wurde zwar nicht die gleiche Spitzenleistung erzielt, die durchschnittliche Leistung sei aber höher gewesen, wodurch mehr Energie geliefert werden konnte, heißt es in der Mitteilung weiter.

Das US-Verteidigungsministerium forscht zur drahtlosen Stromübertragung aus dem Weltraum, weil es damit Truppen mit Energie versorgen will. Das sei weniger anfällig für Angriffe, heißt es in der NRL-Aussendung.

Power-Beaming könne aber auch zur Versorgung der Erde mit Solarstrom aus dem All zum Einsatz kommen, wird Projektleiter Christopher Rodenbeck zitiert. Anders als auf der Erde sei die Stromversorgung aus dem All nicht vom Wetter oder der Tageszeit abhängig.

US-Wissenschaftler*innen entwickelten bereits in den 1960er Jahren Konzepte für die Energiegewinnung im Weltall. Forscher*innen des California Institute of Technology (Caltech) wollen 2023 erstmals den Prototypen eines Satelliten testen, der Solarenergie im All sammelt. Auch die US Air Force arbeitet an einem solchen Projekt . In China wird ebenfalls an Solarkraftwerken im All getüftelt.