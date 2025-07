Verzerrte Tonaufnahme aus dem Universum lässt Forscher staunen

Allerdings haben Forscher festgestellt, dass diese Töne in der Nähe unseres Sonnensystems und unserer Galaxie verzerrt sind. Das deutet darauf hin, dass die Nachbarschaft der Milchstraße ein vergleichsweise leerer Raum ist. Die Dichte der Materie in unmittelbarer Nähe unserer Galaxie soll demnach um 20 Prozent geringer sein als der durchschnittliche Wert des Universums.

Schnellere Ausdehnung

Laut diesen Daten würden sich in der Nachbarschaft der Milchstraße deutlich weniger andere Galaxien befinden als bislang angenommen. Diese These stützen die Forscher auf Messungen der Baryonischen akustischen Oszillationen (BAO). Veröffentlicht wurden die Ergebnisse im Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Dieser kosmische Leerraum würde demnach wiederum dazu führen, dass sich das Universum in der Nähe der Milchstraße deutlich schneller ausdehnt als dort, wo eine höhere Dichte der Materie vorherrscht. Die Wachstumsrate sei in unserer Gegend um 10 Prozent höher als der Durschnitt.

