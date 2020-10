Video-Interview Teil 2: Expertin erklärt Weg zu Corona-Impfung

Bereits im Jänner könnte es laut Gesundheitsminister Rudolf Anschober einen Impfstoff gegen das Coronavirus geben. Doch was bedeutet das für die Bekämpfung der Pandemie? Wie entsteht ein Impfstoff? Wie sinnvoll wäre eine Impfpflicht? Impfexpertin und Vakzinologin Ursula Wiedermann-Schmidt klärt im Gespräch mit der futurezone über die wichtigsten Fakten rund um das Thema Impfungen und Coronavirus auf.

Im ersten Teil erklärte die Expertin, warum ein sogenanntes Impfkonzept für Österreich so wichtig wäre. Im zweiten Teil geht es unter anderem darum, was es für eine Impfung bedeutet, wenn sich das Virus verändert. Auch wird erklärt, an welchen Formen von Impfstoffen gearbeitet wird.