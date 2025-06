Pizzaschachtelgroße Computerchips sollen KI revolutionieren

KI wird schon jetzt immer häufiger verwendet, auch für Dinge, die oft wenig wichtig erscheinen. Diese hohe Nutzung führt auch zu einem hohen Energiebedarf.

Ingenieure der University of California Riverside wollen dieses Problem lösen, indem sie die Hardware für Künstliche Intelligenz anpassen. Mit der Wafer-Technologie soll KI nicht nur nachhaltiger, sondern auch leistungsstärker werden, berichtet techradar.

➤ Mehr lesen: Infineon Österreich erreicht Meilenstein bei Chipherstellung

Die Wafer-Technologie

Tesla verwendet in seinen Rechenzentren bereits Chips mit speziellen Kühlsystemen, die riesig sind. Riesig bedeutet in diesem Fall in Wafer-Dimension. Damit sind pizzaschachtelgroße Computerchips gemeint, die auf ganzen Siliziumscheiben arbeiten. Aus den dünnen Scheiben kann man normalerweise bis zu 200.000 Mikrochips schneidet. Diese werden dann in Plastikhüllen gesteckt und in Computer, Autos und Smartphones verbaut.