Was Roboter in der Coronakrise leisten

„Tragen Sie bitte einen Mund-Nasen-Schutz“. In Wien kennt man diese Aufforderung von der Polizei, die am Donaukanal patrouilliert. In Shanghai übernimmt diese Aufgabe ein kastenförmiger Roboter auf 4 Rädern und großen „Kamera-Augen“, wenn er Menschen ohne Maske ortet. Wiederum in Singapur weist der robotische Hund Spot Parkbesucher auf die Abstandregeln hin, wenn sie zu eng zusammenstehen.

Weltweit kommen Roboter im Kampf gegen die Pandemie zum Einsatz – sei es für niederschwellige Arbeiten oder in lebensbedrohlichen Situationen. Das ist auch ihre Bestimmung: „Historisch gesehen wurden Roboter entwickelt, um uns Menschen Arbeiten abzunehmen, die langweilig, schmutzig oder gefährlich sind. Ihr erster und nach wie vor größter Einsatzbereich ist in der Industrie“, sagt die Roboterpsychologin Martina Mara von der Johannes Kepler Universität der futurezone. Ähnlich wie in der Industrie täten sich auch bei der Bekämpfung von Infektionskrankheiten Umgebungen auf, die für Menschen potenziell gefährlich, für Roboter aber harmlos sind.

Medikament ans Bett

Etwa in Krankenhäusern: Während im italienischen Circolo-Spital ein Roboter Informationen über den Gesundheitszustand der Patienten sammelt, bringt ein anderer in Indien Medikamente und Essen ans Krankenbett. Währenddessen kümmert sich der weltweit gefragte Roboter UVD um die Desinfektion der Räume per UV-Licht.

Für mehr Komfort bei den Patienten sorgen humanoide Roboter – allen voran Pepper. Ausgestattet mit einem Mikrofon und einem Bildschirm ermöglicht er es Patienten aus aller Welt, sich virtuell mit ihren Angehörigen zu unterhalten.