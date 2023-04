Wasser-Batterie könnte Lithium-Ionen-Akku ersetzen

Ein Forschungsteam der Texas A&M University hat an der Machbarkeit einer metallfreien, wasserbasierten Batterie geforscht. Die könnte in Zukunft herkömmliche Lithium-Ionen-Akkus ersetzen. Sie besteht aus einer Kathode, einer Anode und einem Elektrolyt. Kathode und Anode sind nicht aus Metall, sondern aus Polymeren. Der Elektrolyt ist Wasser, das mit organischen Salzen angereichert wird. Kobalt und Lithium kommen nicht zum Einsatz.

In erster Linie könnte eine solche Wasser-Batterie die Lieferketten für die inländische Herstellung von Akkus entlasten. Laut den Forscher*innen seien die dafür erforderlichen Materialien unter anderem in den USA verfügbar, sodass die Batterien auch dort hergestellt werden könnten. Da sie auf Wasser basieren, könnten künftig auch Batteriebrände verhindert werden.

Unterschied bei Speicherkapazität

Die Wissenschaftler*innen Jodie Lutkenhaus und Daniel Tabor forschen bereits seit Jahren an wasser-basierten Batterien. Diese befindet sich aktuell aber noch im Laborstadium - das Team konnte also lediglich zeigen, dass sogenannte redoxaktive, nicht konjugierte radikalische Polymere als Elektroden vielversprechend sein können, da sie über eine hohe Entladungsspannung verfügen.