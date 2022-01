Weltuntergangsuhr wird neu eingestellt

Am heutigen Donnerstag werden Atomwissenschafter*innen bekannt geben, ob sich die Menschheit noch weiter ihrer Selbstauslöschung nähert.

Bereits zum 75. Mal geben Atomwissenschafter*innen am heutigen Donnerstag den aktuellen Stand der Doomsday Clock bekannt. Dieses Jahr könnte der Zeiger wegen der sich zuspitzenden internationalen Konflikte und dem Klimawandel noch weiter in Richtung Mitternacht rücken.

Die " Doomsday Clock " zeigt an, wie weit die Menschheit von ihrer Selbststörung entfernt ist. In Anspielung auf das Sprichwort " 5 vor 12 " steht die Weltuntergangsuhr derzeit auf 100 Sekunden vor Mitternacht .

Doomsday Clock seit 1947

Der diesjährige Stand der Uhr wird heute um 16.00 Uhr MEZ in einer Online-Pressekonferenz präsentiert. Bekannt gegeben wird die "Uhrzeit" jedes Jahr von den im "Bulletin of the Atomic Scientists" zusammengeschlossenen Wissenschafter*innen.

Die Initiative wurde im Jahr 1947 gestartet, knapp 2 Jahre nach dem ersten Atombombenabwurf. Wie im Vorjahr dürfte das diesjährige "Doomsday Statement" den Atomwaffenverbotsvertrag (TPNW) als Hoffnungsschimmer hervorheben.