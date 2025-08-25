Warum ihr in Wien Plastikbäume wachsen lassen könnt

In Wien Landstraße entsteht derzeit ein Wald aus Plastikbäumen, den Künstler gemeinsam mit Interessierten erschaffen. Initiiert wurde das Projekt namens „Florestania“ von der Kunstschaffenden Mary Maggic, die unter anderem am bekannten MIT Massachusetts Institute of Technology studiert hat und in ihren Projekten oft Grenzen zwischen Kunst und Biologie auslotet.

Die Installation ist Teil eines interaktiven Experiments, bei dem der Bezug zwischen Mensch, Natur und künstlicher Umwelt auf kreative Weise reflektiert wird. Der Ort wird so zum Begegnungsraum für Kunst, Ökologie und Technik.

Die Idee zum Projekt sei bei einem Aufenthalt im Amazonas entstanden, erklärt Maggic dem KURIER. „Dort habe ich viel Schönheit, aber auch Zerstörung gesehen“, sagt die Kunstschaffende.

Sie habe darüber nachgedacht, in welcher Beziehung Menschen heute zu Wäldern stehen: „Was ist ein Wald, was ist Natur? Warum haben wir uns so davon entfernt?“, meint Maggic. Mit „Florestania“ wollte sie Stadtbewohnern ermöglichen, sich gedanklich der Natur anzunähern.