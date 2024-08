Gratis-Game erklärt das Mikrobiom und wieso es extrem wichtig ist

Auch der Informatikerin und Spieleforscherin Johanna Pirker wurde das bei einem Zusammentreffen mit der Mikrobiom-Forscherin Gabriele Berg bewusst: „Bei unserem Kennenlernen hat sie mir viel über das Mikrobiom erzählt, was ich selbst noch nicht wusste. So kam es zur Entscheidung, das Thema im Spiel aufzubereiten“, erklärt Pirker der futurezone. Der Grundstein für das gemeinsame Projekt war gelegt. Technisch umgesetzt wurde das Spiel von Studierenden der TU Graz.

Wegen seiner enormen gesundheitlichen Bedeutung wurde das Mikrobiom in den vergangenen Jahren intensiv erforscht. Allerdings ist das Wissen darüber in der Allgemeinbevölkerung trotz der großen Relevanz noch immer gering.

Spiel in 5 Lebensabschnitten

„Tiny Biome Tales“ ist eine hochwissenschaftliche Angelegenheit: Insgesamt wurden dort die Ergebnisse von 330 wissenschaftlichen Publikationen aus der Mikrobiomforschung aufbereitet und verlinkt. Jede Spielentscheidung in insgesamt 5 Lebenskapiteln wirkt sich auf das virtuelle Mikrobiom des Spielers aus, das gleichzeitig der Punktestand ist.

Anfangs ist man noch nicht einmal geboren, doch schon die Entscheidungen der Mutter werden sich auf das künftige Mikrobiom des Babys auswirken. Anders als im echten Leben darf man hier als Spieler schon mitentscheiden: So wird die schwangere Mutter an einem kühlen Tag zu einem Picknick eingeladen. Wer einen Mantel anzieht, sammelt gleich positive Punkte für das Mikrobiom ihres Kindes. Man entscheidet, was sie essen soll: Pizza, einen vegetarischen Wrap oder Fisch und Gemüse? Mit jeder Wahl verändert sich der Punktestand. Stets kann man in einer Studie nachlesen, warum. Bei der Pizza steht, dass sie sich negativ auf das Mikrobiom auswirken wird, weil sie das Wachstum einer nachteiligen Bakterienart angeregt.