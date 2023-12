Zigarettenstummel werden zu Biodiesel

Forscher*innen aus Litauen haben einen Weg gefunden, Zigarettenstummel in Biodiesel umzuwandeln. Dazu nutzen sie in der Herstellung ein Nebenprodukt, das beim Recycling von Zigarettenabfällen entsteht. In den Filtern von Zigaretten finden sich nämlich große Mengen des Weichmachers Triacetin.

Triacetin wird bereits Treibstoffen zugesetzt

Triacetin wird bereits heute als Antiklopfmittel bei Verbrennungsmotoren eingesetzt. Der Zusatzstoff verbessert auch die Kälte-, Fließ- und Verbrennungseigenschaften von Biodiesel, wodurch die Motoren effizienter werden. Bislang wurde Triacetin chemisch hergestellt, was jede Menge Chemikalien verbraucht sowie Abfälle und giftige Überreste verursacht.

Samy Yousef, leitender Forscher an der Technischen Universität in Kaunas, Litauen, ist in Zigaretten auf eine wertvolle Triacetinquelle gestoßen. "In unserer Forschungsgruppe befassen wir uns mit den Themen Recycling und Abfallwirtschaft, daher sind wir immer auf der Suche nach Abfall, der in großen Mengen vorhanden ist. Zudem sind Zigarettenstummel leicht zu sammeln, da es zahlreiche Systeme und Unternehmen gibt, die diese Abfälle bereits einsammeln", erklärt Yousef in einer Aussendung.