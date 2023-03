So werden aus Bahngleisen Solarkraftwerke

Das schweizerische Start-up "Sun-Ways" will aus Bahntrassen Solarkraftwerke machen. Die Idee: In den ungenützten Platz zwischen den Bahngleisen verlegt das Unternehmen Solarmodule - handelsübliche Modelle passen exakt dazwischen, wie der Mitgründer von Sun-Ways, Baptiste Danichert , gegenüber Swissinfo erklärt.

Die Idee, Solarmodule in Eisenbahntrassen anzubringen, ist kein Novum. Auch in Italien und Großbritannien wurde eine solche Technologie bereits getestet. Das Besondere an Sun-Ways: Im Gegensatz zu anderen Vorhaben lassen sich die Solarmodule des Schweizer Start-ups auch leicht wieder von den Gleisen entfernen. Dies ist ein Knackpunkt für derartige Technologien, da die Eisenbahnschienen auch gewartet werden müssen - etwa durch Abschleifen, um die Fahrsicherheit für Züge zu gewährleisten.

Sun-Ways will bei der Konstruktion seiner Technologie auf die Kritikpunkte geachtet haben und ist von seiner Idee weiterhin überzeugt. Würde das Schweizer Schienennetz mit seiner Gesamtlänge von 5.317 Kilometern vollständig mit Solarzellen bedeckt werden, könnte das System jährlich eine Terawattstunde (TWh) Solarenergie erzeugen, so das Unternehmen gegenüber Swissinfo. Das entspräche etwa 2 Prozent des gesamten Strombedarfs der Schweiz.

Im Mai startet Sun-Ways ein Pilotprojekt in der Schweiz. Auf einem Gleisabschnitt von 10 Kilometern installiert das Start-up Solarmodule, insgesamt 5.000 Stück. Der daraus erzeugte Strom soll schließlich in das öffentliche Netz eingespeist werden. In den kommenden Jahren will Sun-Ways in andere Regionen Europas sowie in die USA expandieren.