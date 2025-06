KI ohne Internetverbindung: Google AI Edge Gallery im Test

Ungewöhnlicher Start

Der App-Download ist zumindest für Durchschnittsuser ungewöhnlich. Google stellt seine neue App nämlich nicht über den hauseigenen Play Store bereit. Stattdessen wird die Android-Version als APK über GitHub verbreitet. Die iOS-Version wird derzeit nur als „Coming soon“ deklariert.

Wollen wir die APK auf unserem Smartphone installieren, muss zuallererst die Installation aus unbekannten Quellen auf dem Gerät erlaubt sein. Dann lässt sich die 115 Megabyte große App installieren.

Google fokussiert sich bei der App auf das Wesentliche, nämlich die Funktion. Direkt nach dem Start bekommen wir die 3 Funktionskacheln zu Gesicht. Neben dem klassischen AI Chat gibt es Ask Image und Prompt Lab.

In der App werden diese als „Example LLM Use Cases“ bezeichnet. Hinter jedem Use Case verstecken sich dann ein oder mehrere Large Language Models (LLM), die eingesetzt werden können. Im Fokus steht hier vor allem Gemma LLM, eine offene und kompaktere Version von Google Gemini, die auf den lokalen Betrieb getrimmt ist. Außerdem ist Qwen2.5 von Haus aus in der Liste.