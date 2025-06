Diktieren, wie es sein sollte: Wispr Flow App im Test

Die neue Diktier-App möchte uns mühseliges Tippen und Korrigieren abnehmen.

Ansagen statt tippen, mit der Diktier-App von Wispr Flow

Während KI-Anwendung wie Chatbots lange Zeit nur mit geschriebenem Text gearbeitet haben, rücken Text-to-Speech und Speech-to-Text immer mehr in den Fokus. Speech-to-Text, also die Verwandlung von Gesprochenem in Texte, scheint ein Feld, das immer mehr Unternehmen in den Blick nehmen. Wispr Flow bringt nun erstmalig sein Angebot auf iOS. Die App soll nicht nur die iOS-eigene Diktierfunktion ausstechen, sondern auch anderen führenden Anbietern überlegen sein. Ich habe mir die App angesehen.

Unkompliziertes Setup Ist die App aus dem App Store heruntergeladen, gilt es einen Account zu erstellen. Wispr Flow bietet hier eine Reihe von Anbietern, mit denen wir unseren Account anlegen können. Neben Apple und Google gibt es auch die Möglichkeit, ganz klassisch mit einer E-Mail-Adresse fortzufahren. Neben der Mail-Adresse verlangt die App nur ein Passwort sowie unseren Namen. Mehr ist nicht erforderlich. Um systemweit verfügbar zu sein, setzt Wispr Flow auf den Einsatz via Drittanbieter-Tastatur. Diese muss in einem ersten Schritt aktiviert werden. Über die iOS-Einstellungen fügen wir die Wispr-Tastatur zu unseren nutzbaren Tastaturen hinzu. Über das Globus-Symbol auf der klassischen iOS-Tastatur können wir dann jederzeit zwischen normaler und Wispr-Tastatur wechseln. Erfreulich und fast schon ungewöhnlich ist, dass im nächsten Schritt nach der Verwendung unserer Daten gefragt wird. Wispr Flow bietet die Möglichkeit, zur Verbesserung des Systems beizutragen oder, und das ist als Standard ausgewählt, keine Daten zu speichern oder für Modell-Training zu nutzen. Blindes Diktieren Haben wir das kurze Setup beendet, kann es losgehen. Innerhalb der App können wir jederzeit los quatschen und unser Gefasel in Text verwandeln lassen. Dank der Integration via Tastatur sind wir aber nicht nur auf die App beschränkt. Von Messengern über Mail bis hin zur Notizen-App stehen uns alle Möglichkeiten offen. Zum Diktieren wechseln wir einfach auf die Wispr-Tastatur und drücken rechts oben auf das Mikrofonsymbol. Die Tastatur beginnt dann zuzuhören. Etwas ungewöhnlich im Vergleich zur Diktierfunktion von iOS ist hier, dass keinerlei Zwischenergebnisse ausgegeben werden. Solange wir reden und nicht auf den Haken auf der Tastatur drücken, hört Wispr Flow einfach nur zu. Was genau die App hört und dann in einen Text verwandelt, erfahren wir erst, wenn wir die Eingabe bestätigen. Gerade wenn man längere Texte diktiert, ist hier etwas Vertrauen erforderlich. Zwar hat die App im Test kein einziges Mal versagt, trotzdem fühlt es sich manchmal etwas komisch an, wenn keinerlei Feedback kommt. Das Diktieren selbst funktioniert verblüffend gut. Wispr Flow kommt sowohl mit Eigennamen als auch mit komplizierten Worten erstaunlich gut klar. Bei der Interpunktion verhält sich die App interessant. Während anfangs Beistriche und auch Punkte nicht so ganz zu unserem Text passen, scheint die App bereits nach kurzer Zeit unsere Art des Diktierens besser kennenzulernen. Statt wie bei der iOS-Funktion jeden Punkt und Beistrich ansagen zu müssen, können wir hier komplett darauf verzichten. Während die Wispr-Flow-Tastatur keine Buchstaben beinhaltet, sind Zahlen und Symbole sehr wohl enthalten, falls wir doch einmal Hand anlegen müssen. Um Texte zu korrigieren, müssen wir aber zu unserer Standardtastatur wechseln. Ein Umstand, der den Workflow etwas behindert.

