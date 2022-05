Die besten Fitness- und Workout-Games für iOS und Android

Mehr als 100 Planeten und unzählige Missionen, bei denen wir freundlichen Kreaturen zurück in ihre Heimat helfen, hält die App für uns bereit, um uns täglich erneut zu motivieren.

Jeder Schritt bedeutet für unser Raumschiff bei Walkr Treibstoff. Die vom Smartphone aufgezeichneten Daten werden bei jedem Öffnen der App eingespeist bzw. aktualisiert und in Walkr zu Fortschritt verwandelt. Das standardmäßige Mindestziel bei Walkr sind die weitverbreiteten 10.000 Schritte , selbstverständlich können wir aber auch darüber hinaus mehr tun und noch mehr Belohnungen dafür einsammeln.

Als Mischung aus Fitness-App und Adventure-Game tritt Walkr in Erscheinung. Die futuristisch anmutende Anwendung versucht uns mit verhältnismäßig einfachen Mitteln zu mehr Bewegung zu treiben. Rennen oder Ausdauertraining bis zur Besinnungslosigkeit sind bei Walkr aber nicht nötig. Stattdessen macht sich die App unsere alltäglichen Schritte zunutze.

Carrot Fit

Ein ganz besonderer Vertreter unter den gamifizierten Fitness-Apps ist Carrot Fit. Genauso wie bei der Schwester-App Carrot Weather erwarten uns hier Beleidigungen, bösartige Kommentare und gleichzeitig jede Menge Inhalt. Um uns an dieses Ziel zu bringen, nimmt Carrot kein Blatt vor den Mund.

Die App setzt auf insgesamt sieben Minuten Workout, die von Carrot liebevoll „7 Minuten in der Hölle“ getauft wurden. Diese Workouts bestehen dann aus Übungen wie „Celebrity Gesichtsschläge“, in der wie „Justin Biber in sein hübsches Gesicht schlagen“ und dem „Paarungstanz der Drachen“. Für die von Carrot Fit angesetzten Übungen braucht es nicht mehr als eine Wand, einen Stuhl und „einen Kübel, falls wir uns übergeben müssen“.

Die 7-Minuten-Workouts bestehen jeweils aus zwölf fordernden Einheiten, die immer 30 Sekunden dauern. Zwischen jeder Einheit werden uns 10 Sekunden Pause gewährt, die wir zum Rehydrieren, Luftholen oder zum Kotzen in den erwähnten Kübel nutzen können.

Vor, während und nach den Workouts gibt Carrot alles, um uns mit verbalen Mitteln zu motivieren. Während der jeweiligen Einheiten bekommen wir immer wieder sarkastische und gemeine Sprüche gedrückt, die nicht nur gut unterhalten, sondern auch motivieren sollen. Um alles im Blick zu behalten, tracken wir außerdem unser Gewicht mit Carrot. Dabei sollten wir aber aufpassen, dass wir nicht zu schnell abnehmen oder sogar zunehmen, da Carrot schnell sauer wird und uns noch mehr Sprüche hinterherwirft.

Carrot Fit ist um 4,99 Euro für iOS erhältlich.