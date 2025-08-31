Die besten Authenticator-Apps 2025 für iOS und Android

Wer die eigenen Accounts absichern möchte, braucht für die Einmalcodes eine ordentliche 2FA-App auf dem Smartphone.

Die Absicherung der Online-Accounts per 2-Faktor-Authentifizierung (2FA) ist heutzutage sozusagen Pflicht. Die zeitabhängigen Einmalcodes können uns im Zeitalter von Phishing und Co. vor Schlimmerem bewahren. Sofern der jeweilige Service 2FA unterstützt, geben wir nach Eingabe des Passworts den immer wieder neu generierenden Code ein. Zur Sammlung bzw. Verwaltung dieser Codes gibt es mittlerweile einige 2FA-Apps, die uns das Leben mit praktischen Features noch leichter machen. Wir stellen euch diese Authenticator-Apps vor: Proton Authenticator: iOS und Android

iOS und Android 2FAS: iOS und Android

iOS und Android Ente: iOS und Android

iOS und Android Aegis: iOS und Android

iOS und Android Bitwarden: iOS und Android

© futurezone/Screenshot

Proton Eine der neuesten 2FA-Apps auf dem Markt stammt aus dem Hause Proton. Das Schweizer Unternehmen, das vor allem für seine Mail- und VPN-Services bekannt ist, hat mit Proton Authenticator nun auch eine eigene App für Einmalcodes veröffentlicht. Die quelloffene App erleichtert mit einem Import-Feature direkt den Einstieg. Bestehende Daten, etwa aus dem Google Authenticator oder Authy, können so unkompliziert übertragen werden. Neu hinzugefügt wird klassisch per QR-Code oder indem der Schlüssel manuell eingegeben wird. Der Proton Authenticator zeigt unsere Einmalcodes dann in einer übersichtlichen Liste mit Website-Name, Username und Logo. Neben dem aktuellen Einmalcode zeigt die App außerdem den nächsten Einmalcode. Auf Wunsch können wir unsere Accounts per Cloud sicher und synchronisieren. Abgesichert werden kann die App per biometrischem Verfahren. Proton Authenticator ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.

© futurezone/Screenshot

2FAS Ebenfalls quelloffen ist die Authenticator-App 2FAS. Die Anwendung zeichnet sich durch ihren Fokus auf das Wesentliche aus. Zum Start können wir unsere bestehenden Codes aus Apps wie Aegis, Google Authenticator oder LastPass importieren. Neue Accounts fügen wir klassisch über Kamera bzw. Bild oder manuell per Geheimschlüssel hinzu. Die Einmalcodes werden im Großformat mit Logo, Webseite und Nutzername eingeblendet. Neben den Einmalcodes läuft ständig der Countdown mit. Synchronisiert werden kann über die Clouds von Apple bzw. Google. Außerdem haben wir jederzeit die Möglichkeit, Datei-Backups zu importieren bzw. exportieren. Abgesichert werden kann die App per PIN bzw. Biometrie. Besonders praktisch sind auch die Widgets, die ausgewählte Services auf dem Homescreen anzeigen können. 2FAS ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.

© futurezone/Screenshot

Ente Gleich einige praktische Features bringt Ente Auth mit. Auch hier haben wir es mit einer Open-Source-App zu tun, die den Code für Clients und den Server bereitstellt. Beim ersten Start der App haben wir die Möglichkeit, einen Account anzulegen oder die App ohne zu nutzen. Danach können wir in einem ersten Schritt bestehende Codes importieren, wobei hier unter anderem Google, 2FAS, Bitwarden oder LastPass unterstützt werden. Auch ein, wenn auch unsicherer, Klartext-Import ist möglich. Importieren wir neue Codes, bietet Ente die Möglichkeit, diese mit Notizen zu versehen und Tags zuzuweisen. Diese Tags sorgen dafür, dass wir Einmalcodes unter anderem nach privat und beruflich oder einem eigenen Schema trennen können. Ente zeigt die Codes inklusive Logo, Webseite und Nutzername. Ebenfalls dargestellt wird neben dem aktuellen Code der nächste gültige Code. Sollten wir uns zur Nutzung des Ente-Kontos entschieden haben, bietet die App ein paar praktische Zusatzfeatures. Dank Sync können wir unsere Codes von überall, selbst über den Browser per Webseite, abrufen. Über das Share-Feature lassen sich zudem Einmalcodes mit selbstgewählter Zeitbegrenzung teilen. Absichern lässt sich die App per PIN, Passwort oder Biometrie. Ente Auth ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.

© Beem Development

Aegis Die rein für Android verfügbare App Aegis Authenticator gibt uns vor allem viel Kontrolle. Zum Start können wir in der quelloffenen Anwendung unsere Geheimschlüssel aus anderen Apps importieren. Unter den 2FA-Apps unterstützt Aegis wohl die meisten Import-Anbieter. So finden wir hier unter anderem 2FAS, Authy, Bitwarden, Google und Microsoft sowie Battle.net und Steam. Darüber hinaus können wir natürlich auch neue Codes per QR-Code oder manuell hinzufügen. Aegis bietet hier einige Anpassungsmöglichkeiten. Beispielsweise kann das Icon selbständig ausgewählt und eine Notiz hinzugefügt werden. Besonders praktisch ist die Gruppenzuteilung, mit der wir Accountarten abtrennen oder einfach nur zwischen privat und beruflich unterscheiden. Neben der klassischen Darstellung in Listenform bietet Aegis auch eine kompakte Kachel-Darstellung. Außerdem können wir uns die Ziffergruppierung aussuchen. Automatische Backups realisieren wir bei Aegis über den Cloud-Anbieter unserer Wahl. Auch eigene Ziele, etwa auf einem NAS, können hier ausgewählt werden. Aegis ist kostenlos für Android erhältlich.

© futurezone/Screenshot