Die besten Augmented Reality Apps für iOS und Android

Dank Augmented Reality reichern wir unseren Alltag mit virtuellen Inhalten an. Die Apps dafür sind weit mehr als bloß Spielzeug.

Die WWDC am 5. Juni wird von vielen dieses Jahr mit besonders großer Spannung erwartet. Dass Apple an Brillen für Augmented und Virtual Reality arbeitet, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Aber wie sie die Technologien ein- bzw. umsetzen, wird spannend. Die Erwartungen sind jedenfalls enorm und die Hoffnung groß, dass daraus auch neue Anwendungen erwachsen, die uns den Alltag erleichtern oder verbessern. Schon jetzt gibt es einige Augmented-Reality-Apps für das Smartphone, die im Alltag äußerst hilfreich seien können. Wir stellen euch diese Augmented-Reality-Apps vor: Google Translate: iOS und Android

Google Translate Es ist noch gar nicht so lange her, da hat die Welt die alleinige Existenz von Google Translate begeistert. Ein Tool, das uns in Sekunden das Übersetzen von einzelnen Worten oder ganzen Texten erlaubt, war damals ein Gamechanger. Blättern im Wörterbuch war damit ein Ding der Vergangenheit. Während Googles Übersetzer und einige Konkurrenten quasi zur Normalität gehören, hat sich die Google-Translate-App aber weiterentwickelt. Mittlerweile haben wir auch die Möglichkeit, die App als zusätzliches Auge zu benutzen. Einmal in den Instant-Modus gewechselt, übersetzt uns Translate mithilfe der Kamera sämtliche Texte in unserer Umgebung. Perfekt sind die Übersetzungen dabei selten. In den allermeisten Fällen wissen wir aber dank der App, worum es geht. Gerade für Urlaubsreisen ist der Instant-Modus von Google Translate meiner Meinung nach ein Must-have. Google Translate ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.

Wanna Kicks Ein Must-have für Sneaker-Heads ist die App Wanna Kicks. Wanna Kicks hat sich auf die Visualisierung von Sneaker spezialisiert und versammelt in seiner App die bekanntesten Hersteller der Welt. Ist die App einmal geöffnet, landen wir im Discover-Reiter, wo wir uns durch hunderte Paare wischen und tippen können. Vertreten sind Marken wie Adidas, Nike, Reebok und Gucci. Durch Tippen auf den jeweiligen Schuh können wir uns dann Details dazu einblenden lassen. Das zentrale Feature der App ist der AR-Modus. Einmal auf den Button „Try it on“ getippt, können wir die gewünschten Schuhe virtuell auf unsere Füße packen. Dank des AR-Modus lässt sich noch vor der Bestellung sehen, ob uns der Schuh gefällt oder überhaupt zu uns passt. Die Darstellung der virtuellen Schuhe kann sich dabei absolut sehen lassen. Während mancher Schuh, etwa mit roten Farben, leicht plastisch wirkt, kommen viele der Modelle täuschend echt rüber. Wanna Kicks ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.

Dulux Visualizer Wenn wir über Jahre dieselbe Wandfarbe in den eigenen 4 Wänden sehen müssen, braucht es mancherorts Veränderung. Ob nun das weiß plötzlich zu langweilig wird oder wir uns am knalligen grün langsam satt gesehen haben, irgendwann braucht es eine neue Farbe. Die richtige Farbe für ein oder mehrere Räume zu finden, ist dann gar nicht so leicht. Ob unsere Wünsche im Zusammenspiel mit Möbeln, Dekor und Raumgröße auch wirklich passen, erforderte bisher vor allem viel Fantasie. Dulux Visualizer will uns hier unter die Arme greifen. Einmal gestartet, müssen wir der App lediglich Zugriff auf unsere Kamera erlauben. Danach können wir direkt in den AR-Modus wechseln. Über einen Farben-Slider können wir uns dann durch verschiedene Farbtöne wischen. Durch Tippen auf den Zusatzbutton lässt sich die Farbpalette mit hunderten Farbtönen ausklappen. Wählen wir jetzt einzelne Farben aus, klatscht uns die App die jeweiligen Farben direkt an die Wand. Im Test wurden in den meisten Fällen Möbel wunderbar ausgespart, sodass die App einen realitätsnahen Eindruck möglich machte. Während wir in der Theorie sogar die jeweilige Farbe des Herstellers direkt in der App bestellen können, ist die kostenlose App in der Praxis eine gute Orientierungshilfe, bevor wir zum Farb-Shopping in den Baumarkt oder Fachhandel unserer Wahl gehen. Dulux Visualizer isr kostenlos für iOS und Android erhältlich.

AR Viewer Wer im Alltag immer wieder mit 3D-Modellen zu tun hat, bekommt mit AR Viewer einen hilfreichen Companion an die Hand. AR Viewer hat sich auf das Darstellen von eigens erstellten Modellen spezialisiert. Statt uns mit vorgefertigten Inhalten zu versorgen, bestimmen wir hier, was in unsere Augmented Reality projiziert wird. Interessant ist AR Viewer deshalb gleich für mehrere Anwendungsbereiche. So kann AR Viewer etwa genutzt werden, um ein Möbelstück oder ein Dekoelement in der eigenen Wohnung auszuprobieren. Während ein Hersteller möglicherweise keine App mit AR-Funktionalität bietet, findet sich zum gewünschten Artikel vielleicht ein 3D-Modell. Dieses kann dann bequem in die App importiert und direkt dargestellt werden. Gleiches gilt auch für Maker, die etwa ihre selbstgezeichneten Modelle zuerst sehen wollen, bevor sie den 3D-Drucker anwerfen. Importieren lassen sich die Inhalte sowohl lokal als auch über verschiedene Cloud-Dienste wie Google Drive, Dropbox und Co. Zu den unterstützten Formaten zählen unter anderem STL, 3DS, OBJ und SCN. Einmal importiert, können wir unsere Modelle dann immer wieder, auch gesammelt, im Katalog auswählen und vor uns projizieren. AR Viewer hat aber seinen Preis. 1,99 Euro werden für das monatliche Abonnement fällig. AR Viewer ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.

Star Walk 2 Fans des Sternenhimmels kommen bei Star Walk auf ihre Kosten. Die App hat sich einzig und allein der großen Unendlichkeit verschrieben und bringt uns das Wissen über Sterne und Konstellationen auf Abruf. Star Walk wurde dabei explizit für die Augmented Reality geschaffen, sodass alle wichtigen Informationen direkt über das Kamerabild gelegt werden. Nach dem ersten Start von Star Walk und dem Laden der aktuellen Daten können wir nach Freigabe von Standort und Kamera direkt mit Himmelsbeobachtung loslegen. Dazu richten wir das Smartphone einfach gen Himmel und erhalten quasi sofort Einblendungen. Unter anderem hebt uns die App Konstellationen hervor, die direkt benannt werden. Durch Tippen auf die jeweilige Konstellation lassen sich noch mehr Informationen einblenden. Aber auch die einzelne Identifikation von Sternen bzw. Planeten ist möglich. Mit einer manchmal leicht versetzen Darstellung, die vom eingefangenen Licht anhängig zu sein scheint, lassen sich einzelne Objekte unter hunderten identifizieren. Werden die Arme vom in die Luft halten müde, können wir uns im vereinfachten Modus durch die vielen Inhalte von Star Walk arbeiten. Dazu zählen unter anderem eine eigene Sektion mit heute sichtbaren Himmelskörpern, ein astronomischer Kalender und eine Zeitmaschine, die uns den Blick an Punkte in der Vergangenheit ermöglicht. Dank der einfachen Bedienung und des mit 2,99 Euro für die Vollversion niedrigen Preises, gehört Star Walk zu meinen absoluten Lieblingsapps. Star Walk 2 ist um 2,99 Euro für iOS und Android erhältlich.