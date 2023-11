Diese KI-Apps für iOS und Android unterstützen dich im Alltag

Künstliche Intelligenz hat mittlerweile auch in vielen Apps in Form von hilfreichen Features Einzug gefunden.

Mit OtterPilot ist die App auch durch Künstliche Intelligenz unterstützt und greift uns auf Wunsch automatisch unter die Arme. Mit einem Microsoft- oder Google-Kalender verbunden, nimmt die Otter AI automatisch an Meetings in Zoom, Teams oder Meet mit uns teil.

Be My Eyes

Die App Be My Eyes hat sich in den letzten Jahren durch ihr soziales Konzept einen Namen gemacht. Be My Eyes möchte blinden und sehbehinderten Menschen Unterstützung in Situationen bieten, die visuelle Beschreibungen benötigen. Hierfür können sich Hilfesuchende sowie Helfer*innen bei Be My Eyes registrieren, um bei Bedarf durch die App zugeteilt zu werden.

Durch die Verfügbarkeit in 185 Sprachen und 150 Ländern lassen sich so Menschen um die ganze Welt vernetzen, um gegenseitig Hilfe zu leisten. Braucht es etwa Hilfe bei der Benützung eines Haushaltsgerätes, beim Ablesen von digitalen Anzeigen oder bei der Bedienung von Verkaufsautomaten, kann Be My Eyes die passende Hilfe zur Beschreibung vermitteln.

Neu an Bord ist auch eine Künstliche Intelligenz, Be My AI, die ebenfalls visuelle Beschreibungen liefern kann. Um uns von der KI helfen zu lassen, müssen wir lediglich ein Bild an den Assistenten senden. Laut Be My Eyes kann die AI bereits unterschiedlichste Aufgabenfelder bewältigen, darunter etwa die Überprüfung von Make-up oder die Übersetzung von Texten.

Be My Eyes kostenlos für iOS und Android erhältlich.