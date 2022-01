Die besten RSS-Reader für iOS und Android

Die eingespeisten Inhalte werden in der App aber nicht einfach nur durcheinander gewürfelt. Stattdessen sortiert Flipboard nach Themenbereichen und bietet uns Übersichtsseiten mit gemischten Themen sowie themenspezifische Reiter an. Möchten wir etwa Foodporn von Technologie trennen, können wir die jeweiligen Themeninhalte getrennt voneinander aufrufen. Grafisch erscheint Flipboard wie ein eigens zusammengestelltes Magazin.

Stattdessen können wir zwischen den Modi „Text-Only“, „Magazin“ und „Cards wählen, die am Ende genaugenommen lediglich die Darstellung des Titelbildes beeinflussen. Ein besonderes Feature von Feedly ist die Unterstützung von Webseiten ohne RSS-Feed. Der sogenannte RSS-Builder unterstützt uns hier beim Abgreifen der gewünschten Informationen und bindet diese in unsere Übersicht ein.

Auch Feedly gehört zu den wohl beliebtesten Apps im Bereich RSS-Reader. Feedly legt weniger Wert auf überbordendes Design und setzt stattdessen auf Inhalte. Direkt beim ersten Start der App möchte Feedly uns den Einstieg so angenehm wie möglich machen. Aus einer vordefinierten Auswahl an Zeitungen und Zeitschriften bittet uns die App eine Auswahl zu treffen. Abgedeckt werden hier allgemeine News bis hin zu Veröffentlichungen mit Fokus auf Lifestyle, Technologie und andere Themenbereiche.

Reeder 5

Die App Reeder 5 kann in Sachen Popularität nicht mit Flipboard und Feedly mithalten, bietet mit ihrem Funktionsumfang aber eine gute Alternative zu den beiden Platzhirschen. Reeder 5 setzt auf eine Mischung aus schlichtem, geradlinigem Design und praktischen Features, die den RSS-Alltag erleichtern sollen. Erstmalig gestartet, gilt es, die App mit Inhalten zu füllen. Das kann ganz einfach im Dashboard erledigt werden. Über das im Eck platzierte Plus-Symbol können sämtliche Inhalte in die App eingebunden werden.

Dabei steht uns frei, ob wir einzelne RSS-Feeds eintippen oder mit einer bereits vorhandenen Liste starten. So wird etwa der Import per OPML-Datei unterstützt. Ebenso unterstützt werden eine Vielzahl an externen Services, die den Start und die zukünftige Nutzung mit Reeder noch einfacher machen. Feedly, Feedbin, Instapaper oder auch Pocket gehören zu den vielen Diensten, die direkt in der App genutzt werden können. Die Inhalte der jeweiligen Services können dabei getrennt eingesehen werden, um bei gleichzeitiger Nutzung die neusten Inhalte direkt im Blick zu haben. In Sachen Design hält sich Reeder 5 verhältnismäßig zurück.

Ein Umstand, der vor allem RSS-Puristen gefallen wird. In der dezenten Reiter-Leiste können wir zwischen den verschiedenen Menüpunkten hin und her switchen. Reeder 5 ermöglicht uns hier das Einblenden ungelesener Inhalte sowie den Zugriff auf verschiedenste Kategorien. So können wir uns die Inhalte etwa pro Quelle anzeigen lassen oder eigene Ordner für Themengebiete erstellen.

Die jeweiligen Texte lassen sich nach eigenem Geschmack in der Gestaltung anpassen und unterstützen dabei sogar Bionic Reading. Das Zusatzfeature bedient sich einer speziellen Technik, die uns durch das Hervorheben von einzelnen Buchstaben oder Wortteilen das schnellere Lesen und Verinnerlichen von Texten ermöglichen soll.

Reeder 5 ist um 4,99 Euro für iOS erhältlich.