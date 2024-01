Die besten Apps für einen veganen Lebensstil

Der vegane Lebensstil hat in den letzten Jahren immer mehr Anhänger*innen gefunden. Neben der Debatte um Schlachtung und Tierleid in der Massentierhaltung ist auch die Umweltkomponente immer stärker bei den Gründen für eine Umstellung in den Vordergrund getreten. Während eine Umstellung auf vegane Ernährung für viele noch unvorstellbar ist, gibt es immer mehr Apps, die uns dabei unkompliziert helfen.

Wir stellen euch diese Vegan-Apps vor: