Die besten Gewohnheits-Tracker für iOS und Android

Fabolous setzt laut eigenen Angaben auf evidenzbasiertes Training. Sofern wir ein Ziel ausgewählt haben, bietet uns die App Tipps und Lösungen an, um gewünschte Gewohnheiten zu verfestigen. Gleichzeitig tracken wir in einem Planer unseren Tag, um Fortschritte und Tage nachverfolgen zu können.

Geht es rein darum, bestehende Tagesabläufe festzuhalten, agiert die App wie eine Reminder-App. Gleichzeitig bietet sie aber auch ein umfangreiches Angebot, um neue Gewohnheiten zu trainieren bzw. zu festigen. Vom rechtzeitigen Aufstehen in der Früh bis zum konsequenten Abspecken sind hier die meisten Probleme des Alltags mit Lösungsansätzen vertreten.

Wer die eigenen Gewohnheiten verändern und tracken möchte, bekommt mit Fabolous einen passenden Begleiter an die Hand. Die App sticht vom Start weg mit ihrer bunten Aufmachung hervor. Was genau Fabolous für uns tut, bestimmen wir.

Eden

Freundinnen und Freunde des minimalistischen Ansatzes sind bei Eden gut aufgehoben. Der Gewohnheits-Tracker setzt auf ein einfaches Konzept ohne viel Schnickschnack. Um mit Eden durchzustarten, müssen wir lediglich unsere momentanen bzw. zukünftig gewünschten Gewohnheiten hinterlegen. Eden hält dafür eine Liste bereit, die wir über ein Plus-Symbol befüllen können.

Jeder Eintrag ist ein eigenes Element wie in einer To-do-Liste, die wir dann abarbeiten können. Sämtliche Einträge können dabei mit gewünschten Tagen, Dauer und Erinnerungsuhrzeit versehen werden. Setzen wir eine Erinnerung, schickt uns Eden rechtzeitig einen Reminder per Push-Benachrichtigung. Jeder Eintrag in der Liste kann außerdem mit einem „Warum“ versehen werden, der nochmals zur zusätzlichen Motivation dienen soll.

Sofern wir jeden Tag unsere Gewohnheiten brav erledigen, wächst ein neues Pflänzchen in unserem virtuellen Garten. Tun wir das nicht, verwelkt jeden Tag eine Blume. Grundsätzlich lässt sich die App kostenlos nutzen, zum Anbau aller Blumen ist ein Abonnement ab 4,99 Euro pro Monat erforderlich.

Eden ist kostenlos für iOS erhältlich.