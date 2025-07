Die besten Reisetagebuch-Apps für iOS und Android

Vielerorts werden hierzulande dieser Tage Taschen und Koffer gepackt. Über 60 Prozent der Bevölkerung verfallen laut Statistik Austria in den Sommermonaten pro Jahr dem Reisefieber.

Verstaubtes Fotoalbum war gestern. Heutzutage werden Reise-Erinnerungen per App gesammelt.

Zur Hauptreisezeit steht auch das Sammeln von Erinnerungen wieder im Vordergrund. Während früher die Fotos erst entwickelt und dann fein säuberlich ins Album geklebt wurden, erstellen wir unseren Rückblick heutzutage on-the-fly. Dank praktischer Apps halten wir jeden Moment fest und lassen uns ohne großen Aufwand ansehnliche Zusammenfassungen basteln. Wir stellen euch diese Reise-Apps vor: Journi Blog: iOS und Android

iOS und Android 1 Second Everyday: iOS und Android

iOS und Android Mark O'Travel: iOS und Android

iOS und Android FindPenguins: iOS und Android

iOS und Android DayOne: iOS und Android

Journi Blog Eine der beliebtesten Reisetagebuch-Apps ist Journi Blog. Seit einer halben Ewigkeit auf dem Markt hat man sich hier voll auf das Sammeln von Reiseerlebnissen eingeschossen. Journi erlaubt es uns, jede Reise als eigenes Journal festzuhalten, welches wir mit unterschiedlichsten Inhalten füllen können. Haben wir ein Journal angelegt, können jeder besuchte Ort, jede Sehenswürdigkeit und jedes Erlebnis einzeln hinterlegt werden. Die jeweiligen Einträge versehen wir dann mit Text, Bildern und Videos. Bei Bedarf passen wir auch die generierten Metadaten an. Journi baut dann automatisch optisch ansprechende Übersichten anhand der GPS-Daten und Zeitstempel. Alle Journals finden wir dann in einer Übersicht, die wir jederzeit durchblättern können. Reisen wir beispielsweise mit einer Gruppe, können wir unsere Begleiterinnen und Begleiter zur Mitarbeit am Journal einladen. Möchten wir unser Erlebtes mit anderen teilen, bietet Journi auch die Möglichkeit, Journals mit der Community zu teilen. Ebenso gibt es die Möglichkeit, Fotobücher aus unserer Sammlung mit einem Klick zu bestellen. Mit Journi-Plus ab 9,99 Euro pro Monat lassen sich unter anderem Cloud-Backups und das Hinzufügen von Wetter- und Flugdaten freischalten. Journi Blog ist kostenlos im iOS und Android erhältlich.

1 Second Everyday Einen alternativen Ansatz verfolgt die App 1 Second Everyday. Hier liegt wortwörtlich in der Kürze die Würze. Gemacht für Reisen als auch spontane Ereignisse, halten wir unsere Erlebnisse hier in Form von kurzen Clips fest. Jedes Mal, wenn wir einen Moment festhalten wollen, erstellen wir einfach ein kurzes Video. Trotz des Namens können wir bis zu 10 Sekunden aufnehmen. Die sogenannten Snippets sammeln wir dann wiederum zu einzelnen Projekten, um beispielsweise eine Reise oder ein Event gesammelt verwalten zu können. Innerhalb eines Projekts werden die Snippets dann mit Datum versehen und können einzeln betrachtet werden. Aus den einzelnen Clips lassen sich wiederum gesammelte Mashes machen, die etwa nach Reise, Monat oder anderen Zeitabschnitten generiert werden. Neben den Clips können wir auch Notizen hinzufügen, um Gedanken zu verewigen oder das ein oder andere Video zu erklären. Möchten wir am Ball bleiben, schickt uns die App auf Wunsch auch tägliche Erinnerungen. In der Pro-Version ab 10,49 Euro pro Monat erhalten wir unter anderem die Möglichkeit, Musik zu Mashes hinzuzufügen, Backups zu erstellen und mit Freundinnen und Freunden zu kollaborieren. 1 Second Everyday ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.

Mark O‘Travel Eine Weltkarte und viele Bilder, das bekommen wir bei Mark O‘Travel. Statt virtueller Tagebuchseiten bekommen wir hier eine virtuelle Weltkarte zum Freirubbeln. Um unsere Reise festzuhalten, gehen wir einfach auf das jeweilige Land und markieren es als bereist. Hier können wir dann auch gleich Fotos von der Reise hinzufügen. Mark O‘Travel bietet aber noch eine viel tiefergehende Möglichkeit des Sammelns. Innerhalb der jeweiligen Länder können wir auch Bundesländer sowie besondere Städte, Flughäfen und Wahrzeichen als besucht markieren und die jeweiligen Fotos hinterlegen. Im Reiter „Besucht“ finden wir dann alle unsere besuchten Orte und Länder aufgereiht, inklusive Fotos. Neben der Visualisierung über die Weltkarte bietet die App auch umfangreiche statistische Auswertungen. So sehen wir beispielsweise, wie viele Prozent eines Kontinents wir bereist haben und was noch auf unserer Wunschliste steht. Mark O‘Travel ist grundsätzlich kostenlos, möchten wir detaillierte Karten einzelner Länder oder Weltkulturerbe freischalten, sind In-App-Käufe erforderlich. Mark O‘Travel ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.

FindPenguins Eine der wohl modernsten und umfangreichsten Apps in diesem Bereich ist FindPenguins. Ausgestattet mit einer Lawine an Features, können wir unsere Reise hier nicht nur festhalten, sondern auch planen. Möchten wir eine Reise angehen, erstellen wir in der App eine neue Reise und hinterlegen dort potenzielle Ziele. Gleichzeitig können wir Dokumente und andere wichtige Informationen direkt in FindPenguins ablegen, um alles an einem Ort zu haben. Brauchen wir noch Ideen, können wir uns zudem von Orten und Routen aus der Community inspirieren lassen. Sind wir dann vor Ort, verfolgt die App auf Wunsch sämtliche Stopps automatisch mit. Fotos, Videos und Texte lassen sich unkompliziert direkt oder auch im Nachhinein zum jeweiligen Ort hinzufügen. Sind wir mit Freundinnen und Freunden unterwegs, können wir die Reiseeinträge auch gemeinsam bearbeiten. Aus den hinterlegten Daten bastelt FindPenguins sehenswürdige Zusammenfassungen. Gleichzeitig hält die App einige Statistiken zu unseren Reisen bereit. Mit dem Flyover-Feature fliegen wir außerdem unsere Route noch einmal ab. FindPenguins ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.