Die besten RSS-Reader für iOS und Android

Wer so viele News wie möglich an einem Ort sammeln möchte, kommt auch heutzutage nicht um RSS-Reader herum.

Während das Thema RSS über die Jahre in den Hintergrund gerückt ist, wird die Technik noch heute von vielen Seiten unterstützt. Mit dem richtigen Reader stellen wir uns so einen ganz persönlichen Newsfeed zusammen, der zu unseren Interessen passt.

Feedly

Eine der wohl berühmtesten RSS-Apps ist Feedly. Hier wird vor allem auf Inhalte Wert gelegt, die optische Komponente ist eher zweitrangig. In Sachen Quellen sind RSS-Inhalte im Mittelpunkt, darüber hinaus lassen sich auch Inhalte von Reddit über den eigenen Account einspeisen.

In der kostenpflichtigen Version haben wir außerdem die Möglichkeit, Newsletter an eine dedizierte Mail-Adresse senden zu lassen. Über den Reiter „Follow Sources“ fügen wir Anbieter und Angebote entweder per Suche nach Namen oder Themen sowie über Direktlinks hinzu. Über „Today“ rufen wir dann all unsere abonnierten Inhalte als gesammelten Feed ab.

Neben unseren eigenen Inhalten werden im Unterreiter „Explore“ auch allgemeine Trends zu interessanten Themen gezeigt. Über Ordner erstellen wir uns eigene Feeds, um etwa nach Themenbereich zu trennen. Die Read-it-Later-Liste hält außerdem alle Artikel vor, die wir als solche markiert haben.

Der Reader kann in Schriftart und -größe angepasst werden, zudem kann zwischen schwarzem und weißem Hintergrund gewählt werden. In der Pro-Version ab 8,99 Euro pro Monat erhalten wir unter anderem 1.000 Feeds, eine erweiterte Suche sowie das Entfernen von Werbung.

Feedly ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.