Die besten Stylus-Apps für iOS und Android

Wer unterwegs gerne zeichnet oder handschriftlich mitschreibt, braucht neben einem Stylus auch die passenden Apps dafür.

„Who wants a stylus?“, frei übersetzt „Wer will schon einen Stift?“. Das waren die berühmten Worte von Steve Jobs, als er damals das allererste iPhone der Welt präsentierte. Und während es tatsächlich danach aussah, als würde der klassische PDA-Stift von der Bildfläche verschwinden, sieht die Welt mehr als 15 Jahre später doch ein wenig anders aus. Samsung bietet mit seiner Galaxy-Ultra-Serie weiterhin ein Modell mit Stift an und auch auf dem Tablet ist etwa der Apple Pencil für viele Pflicht. Grund genug, einen Blick auf die vielen Apps zu werfen, die sich auf den Stylus-Einsatz spezialisiert haben. Wir stellen euch diese Apps für den Stylus vor: Sketchbook: iOS und Android

iOS und Android Bamboo Paper: iOS und Android

iOS und Android LectureNotes: Android

Android MyScript Calculator : iOS und Android

iOS und Android GoodNotes: iOS

Sketchbook Entsprungen aus dem weltberühmten Unternehmen AutoDesk, dass vor allem in Bereich der 3D-Modellierung eine Größe ist, hat sich Sketchbook mittlerweile als eigenständige App entwickelt. Auf den ersten Blick macht die App zwar keinen besonderen Eindruck, schauen wir uns aber den Funktionsumfang an, wird klar, warum Sketchbook zu den Top-Apps dieser Kategorie gehört. Innerhalb der App können wir jederzeit neue Projekte anlegen, die wir nach unserem Geschmack sortieren können. In den jeweiligen Projekten liegt der Fokus dann voll und ganz auf dem Zeichnen. Um Ablenkungen zu reduzieren, packt Autodesk alle Tools, die wir benötigen könnten, in eine schlanke Leiste. In Sachen Funktionsumfang ist diese aber alles andere als schlank. Die Farbauswahl bietet unterschiedliche Möglichkeiten, den perfekten Farbton zu finden. Wir können uns etwa über das Farbrad eine Farbe suchen oder den Hexcode eingeben. Auch bei der Auswahl des Zeichenmittels werden die Augen groß. Buntstifte, Bleistifte, Pinsel und Federn in allen erdenklichen Ausführungen können wir hier wählen. Und auch Funktionen zur malerischen Unterstützung gibt es. Messhilfen und Spiegeloptionen für symmetrische Zeichnungen sind ebenso vorhanden wie die Timelapse-Funktion, die unsere Zeichnungen zum Leben erweckt. Neben einer kostenlosen Basisversion bietet Sketchbook außerdem ein Premiumpaket um 2,49 Euro. Darin enthalten sind unter anderem die Möglichkeit zum Pinsel-Import sowie der PDF-Export. Sketchbook ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.

Bamboo Paper Ebenfalls eine Größe im Geschäft ist die Firma Wacom. Vor allem bekannt für ihre Grafiker-Tablets, hat das Unternehmen sein Angebot auch auf Geräte anderer Hersteller ausgeweitet. Herausgekommen ist dabei die App Bamboo Paper, die speziell für das Arbeiten mit Stylus entwickelt wurde. Bamboo Paper beschränkt sich nicht explizit auf das Zeichnen. Stattdessen möchte man dem Namen getreu ein einfaches Blatt Papier bieten, auf dem wir schreiben, skizzieren und eben auch bis ins Detail zeichnen können. Auch Bamboo Paper stellt hier das Papier in den Fokus, während die Toolbar am oberen Rand fest verankert aber transparent ist. Wer auf der Suche nach einer simplen Umgebung ist, ist hier an der richtigen Adresse. Neben einer kleinen Stift-Auswahl können wir im Farbtool jederzeit neue Farben auswählen oder unsere eigene Palette zusammenmischen. Auf Smartphone-Bildschirmen werden darüber hinaus der Radierer zum schnellen Löschen sowie die beiden Optionen „Rückgängig“ und „Wiederholen“ angezeigt. Erweitert werden kann Bamboo Paper dann noch über verschiedene In-App-Käufe, die etwa Buntstifte oder den Brush Pen bringen. Für die verschiedene Pakete werden hier zwischen 1,19 Euro und 4,99 Euro fällig. Bamboo Paper ist kostenlos für iOS (iPad only) und Android erhältlich.

LectureNotes Wenn das Zeichnen nur nebensächlich ist und stattdessen das Schreiben im Vordergrund steht, ist LectureNotes eine interessante Alternative. Die App wurde speziell für Benutzer*innen an Schulen und Universitäten entwickelt, eignet sich aber selbstverständlich auch für andere Zwecke. Aufgebaut ist die App wie ein großes Notizbuch, in dem wir unendlich viele Seiten zur Verfügung haben. Um das Schreiben zu erleichtern, können wir uns individuell Linien oder Karo anzeigen lassen. Auch das Schreibgerät lässt sich, gerade wenn es schnell gehen muss, bequem wechseln. Die Pencil-Toolbox hält dabei eine Reihe an virtuellen Schreibgeräten mit unterschiedlichen Stilen und Größen bereit. Um wirklich jeden Bedarf abzudecken, können wir von „ultrafein“ bis „ultradick“ insgesamt sieben verschiedene Stufen auswählen. Wenn die eigene Handschrift für die ein oder andere Stelle zu krakelig ist, können wir aber jederzeit auch Texte tippen und diese frei platzieren. Möchten wir Notizen um Bildmaterial erweitern, lässt sich dieses über die Importfunktion ganz einfach hinzufügen. Genauso einfach können wir unsere Arbeit auch exportieren, um etwa eine oder mehrere Seiten als PDF für Verfügung zu stellen. LectureNotes bietet zum Reinschnuppern eine kostenlose Testversion an, die auf zwei Notizbücher und acht Seiten beschränkt ist. Darüber hinaus braucht es die bezahlte Version um 5,99 Euro. LectureNotes ist kostenlos für Android erhältlich.

MyScript Calculator Kaum überraschend beim Namen MyScript Calculator dreht sich hier alles um mathematische Operationen. Statt eines klassischen Taschenrechners mit einzelnen Tasten für verschiedenste Eingaben, können wir hier wie auf dem Papier arbeiten, ohne aber selbst rechnen zu müssen. MyScript Calculator ist im Grunde nicht viel mehr als ein intelligentes Blatt Papier. Ausgestattet mit einem Stylus oder auch unserem Finger können wir mathematische Herausforderungen einfach niederschreiben, die App rechnet sie für uns aus. Handschriftliche Eingaben werden dabei selbst bei katastrophaler Handschrift erkannt und zu einem Ergebnis gebracht. Statt sich aber nur um Rechenoperationen auf Volksschulniveau zu kümmern, hat die App einiges drauf. Neben einfacher Operationen wie Addition, Subtraktion und Multiplikation, können wir auch Quadrat- und Wurzelberechnungen, trigonometrische Rechnungen und logarithmische Rechnungen durchführen. Ist die Berechnung aufwendiger und erfordert einige Zwischenschritte, können wir unsere Ergebnisse in der Speicherleiste ablegen, um sie später wieder abzurufen. MyScript Calculator ist um 3,49 Euro für iOS und um 2,99 Euro für Android erhältlich.