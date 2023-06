Die besten Tastatur-Apps für iOS und Android

Beim Thema Tastatur-Apps scheiden sich die Geister. Während die einen ohne sie heute nicht mehr können, verstehen andere bis heute nicht, was es an den Standard-Tastaturen der Hersteller auszusetzen gibt. Tatsächlich setzten fast alles Apps auf dasselbe QWERTZ-Layout , wie es schon seit Jahrzehnten auch auf anderen Geräten genutzt wird.

Während wir immer mehr schreiben, lernt uns SwiftKey immer besser kennen und soll daraus noch besser vorhersagen können, was wir wie schreiben wollen. Dazu zählen umgangssprachliche Formulierungen , der Einsatz unserer Lieblings-Emojis oder auch, welche Spitznamen wir für andere verwenden. Standardmäßig kommt die Tastatur in Weiß bzw. Grau-schwarz, passend zum Farbmodus des Smartphones.

Typewise

Fast alles Tastatur-Apps setzten auf dasselbe Layout. Im deutschsprachigen Raum wird meist QWERTZ genutzt, im Englischen üblicherweise QWERTY. Hier möchte Typewise ansetzten und in ein neues Zeitalter aufbrechen. Während man bei anderen Anbietern nämlich noch auf das Layout aus Schreibmaschinen-Zeiten setzt, gilt es die Tastatur laut Typewise für das digitale Zeitalter fit zu machen.

Nach der Aktivierung der Typewise-Tastatur ist aber erst einmal Lernen angesagt. Typewise kommt nämlich standardmäßig mit einer doch sehr ungewöhnlichen Anordnung, die Eingewöhnung braucht. Konkret werden die Tasten in Waben angeordnet, die durch ihre Anordnung und Größe weniger Tippfehler verursachen sollen. Wo wir bis jetzt immer QWERTZ stehen hatten, steht jetzt stattdessen WETZ bzw. WETZIO.

Die alternative Herangehensweise soll nicht nur Fehler reduzieren, sondern das Tippen grundsätzlich einfacher machen. Ausgelegt sind die Layouts nämlich für die Nutzung mit zwei Fingern. Auch Gesten sollen die Bedienung langfristig schneller und einfacher machen. Wischen wir nach oben, wird ein Buchstabe großgeschrieben. Wischer nach links oder rechts löschen bzw. stellen einzelne Buchstaben wieder her. Um all diese Neuerungen zu verinnerlichen, sind auch Tippspiele in Typewise integriert. Was Typewise immer wieder gerne betont, ist der Datenschutz.

Hier setzt man laut eigenen Angaben auf 100 Prozent Privatsphäre und verlangt deshalb etwa keinen Vollzugriff. Premium-Nutzer*innen erhalten außerdem personalisierte Textvorschläge, mehrsprachiges Tippen ohne Wechseln und Anpassungsmöglichkeiten der Gesten oder Schriftgröße.

1,99 Euro pro Monat, 9,99 Euro pro Jahr oder 29,99 Euro für die Lifetime-Variante werden hier fällig. Obwohl ich selber in der kurzen Testzeit nicht ganz warm mit der neuen Herangehensweise geworden bin, macht das Typewise-Konzept vor allem bei großen Bildschirmen aus meiner Sicht sehr viel Sinn.

Typewise ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.