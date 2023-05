Die besten Widget-Apps für dein Android-Gerät

Widgets gehören bei Android seit Anbeginn zur Grundausstattung. Die Auswahl an Widgets-Apps lässt dabei kaum Wünsche offen.

Während sich iOS-Nutzer*innen in den letzten Jahren über die Integration von Widgets freuen konnten, können Android-Nutzer*innen hier nur müde lächeln. Ein Android-Betriebssystem ohne Widgets ist quasi unvorstellbar und gehört zumindest im Google-Universum zum Pflichtangebot vieler Apps. Während manche Apps auf spezielle Bedürfnisse abzielen, ermöglichen uns andere unbegrenzte Anpassungsmöglichkeiten an die eigenen Vorlieben und Wünsche. Wir stellen euch diese Widget-Apps für Android vor: Sectograph: Android

Android IFTTT: Android

Android Chronus: Android

Android KWGT: Android

Android Notizen: Android

Android TimeUntil: Android

Android Series Guide: Android

6 Bilder Slideshow ansehen © Bild: Uwe Trottmann Soft KWGT © Bild: Uwe Trottmann Soft © Bild: Uwe Trottmann Soft Sectograph © Bild: Uwe Trottmann Soft Chronus © Bild: Uwe Trottmann Soft TimeUntil © Bild: Uwe Trottmann Soft SeriesGuide

Sectograph Die App Sectograph bietet uns ein ganz spezielles Konzept zur Tagesplanung. Sectograph setzt auf ein 12- oder 24-Stunden Tortendiagramm, das uns zu einer besseren Einteilung unseres Tages verhelfen soll. Damit wir Sectograph nutzen können, müssen wir die App einmalig einrichten. Sectograph nutzt die Daten aus unserem eigenen Kalender, etwa Google Kalender oder einer lokalen Variante, und verpackt diese Daten dann in das Tortendiagramm. Um dieses an unseren Geschmack anzupassen, können wir dann beispielsweise Farben und Vermerke selbst wählen. Ist die App dann erstmal eingerichtet, können wir uns das Sectograph-Widget zunutze machen. Einmal auf dem Homescreen platziert, behalten wir so unseren gesamten Tagesplan im Blick. Sectograph zeigt uns in der Mitte das aktuelle Datum sowie die Uhrzeit und deutet mit der Nadel Richtung aktuellem bzw. nächstem Event. Sectograph ist kostenlos für Android erhältlich.

IFTTT Während IFTTT über die Jahre durch etwas eigenartige Business-Entscheidungen etwas ins Hintertreffen geraten ist, haben der Service und die dazugehörige App immer noch ihre Daseinsberechtigung. IFTTT agiert als Verbindung zwischen dutzenden Services, die sich auf unterschiedlichste Weise miteinander verknüpfen lassen. Philips Hue, Strava, Google Kalender, aber auch SMS, Telefon oder Sonos lassen sich über IFTTT zusammenhängen. Haben wir die jeweiligen Services einmal in der App eingerichtet, können wir abhängig von individuellen Auslösern Automatisierungen anlegen. Darüber hinaus erlaubt uns das simple Widget von IFTTT aber auch die manuelle Steuerung von Aktionen. So können wir beispielsweise unsere Hue-Lampen per Widget ein- oder ausschalten oder bestimmte Szenen aktivieren. Auch mehrere Aktionen gleichzeitig, etwa Stimmungslicht und Musik über die Sonos-Lautsprecher, lassen sich so unkompliziert starten. Die Widgets von IFTTT gibt es in zwei Formen. Einerseits können wir einen kleinen Button auf dem Homescreen hinterlegen, der einfach nur zum Drücken da ist. Außerdem gibt es ein längliches Widget, das neben einer Aktionstaste auch noch Informationen bereithält. IFTTT ist kostenlos für Android erhältlich.

Google Notizen Googles Notiz-App darf getrost als kleines Zusatzhirn bezeichnet werden. Die App, die sich bequem mit unserem Google-Account synchronisieren lässt, erlaubt uns das Anlegen beliebiger Notizen. Neben vollumfänglichen Textnotizen lassen sich aber auch To-Do-Listen erstellen, die wir nach Bedarf an- bzw. abhaken können, um so die Übersicht über Erledigungen und Aufgaben zu behalten. Um all diese Aufgaben auch stets im Blick zu behalten, hält Google Notizen auch eigene Widgets bereit. Diese lassen sich in verschiedensten Größen auf unserem Homescreen platzieren. To-Dos und Texte können von dort aus direkt abgehakt oder bearbeitet werden. Google Notizen ist kostenlos für Android erhältlich.

Chronus Während die meisten Apps sich auf einen Themenbereich spezialisieren, setzt Chronus auf Breite. Die App hat sich auf das Bereitstellen von Widgets spezialisiert, die von den Nutzer*innen individuell zusammengestellt werden können. Chronus hält dafür eine umfangreiche Auswahl an Inhalten und Anbindungen bereit, die das Zusammenstellen von persönlichen Widgets ermöglicht. Um das für uns passenden Widget erstellen zu können, müssen wir uns zuallererst durch das Angebot von Chronus wühlen. So bietet die App beispielsweise verschiedene Optionen zur Darstellung von Zeit und Datum an. Möchten wir die News im Blick behalten, können wir unterschiedlichste News-Quellen direkt in unsere Widgets einbinden. Vertreten sind hier der klassische RSS-Feed, Reddit und bisher auch Twitter. Auch Kalender und Aufgaben-Listen von Microsoft, Google oder Todoist lassen sich bequem bei Chronus einblenden. Selbstverständlich auch vertreten ist eine Wetter-Komponente, die uns von Anbietern wie Weather Underground, AccuWeather, OpenWeatherMap oder Tomorrow.io Daten liefert. Haben wir uns ein oder mehrere Widgets nach unserem Geschmack gebastelt, können diese direkt auf dem Homescreen platziert werden. Die Größe definiert sich hier anhand unserer eigens gewählten Platzierung. Chronus ist kostenlos für Android erhältlich. Für den vollen Funktionsumfang ist eine Einmalzahlung ab 1,49 Euro notwendig.

KWGT Wer beim Thema Widgets noch mehr Kontrolle haben möchte, ist bei KWGT an der richtigen Adresse. KWGT (Kustom Widget Maker) gehört zu den wohl umfangreichsten Apps in diesem Genre und verschafft uns beinahe grenzenlose Möglichkeiten beim Erstellen von Widgets. Beim ersten Start von KWGT wirkt die App noch etwas zahnlos. Einige vorgefertigte Widgets sind enthalten, viel mehr präsentiert die Anwendungen aber nicht. Erst wenn wir uns mit den vielen Zusatzpaketen vertraut machen, kommt das Aha-Erlebnis. KWGT bietet uns hier zwei Möglichkeiten. Einerseits können wir uns vorgefertigt Widgets aus dem Play Store besorgen, die dann in KWGT geladen und auf Wunsch auch bearbeitet werden können. Möchten wir selbst kreativ werden, können wir aber auch von null weg Widgets erstellen. Auf einer blanken Fläche bietet uns KWGT dann die Möglichkeit, alle erdenklichen Inhalte zu platzieren. Der Fantasie sind hier kaum Grenzen gesetzt. KWGT erlaubt das Platzieren von unterschiedlichsten Formen, Bildern und Texten, die nach Bedarf formatiert und eingefärbt werden können. Aber auch Daten lassen sich von beinahe überall her einsammeln. So nutze ich KWGT beispielsweise, um von einer selbstgebauten Wetterstation Daten via Tasker in regelmäßigen Abständen abzugreifen und diese Daten dann anschaulich auf meine Homescreen sehen zu können. Das „Geht-nicht-gibt's-nicht“-Prinzip bei KWGT mach diese auch zu meinen absoluten Lieblingsapps, wenn es um Widgets geht. Zwar ist die Lernkurve für den Editor relativ steil, die Möglichkeiten, die dieser uns bietet, sind aber wohl unerreicht. KWGT ist kostenlos für Android erhältlich. Zur vollumfänglichen Nutzung ist die Vollversion um 4,99 Euro notwendig.

TimeUntil Vorfreude ist meist die schönste Freude. Wenn ein für uns besonderes Event ansteht, lässt es sich manchmal kaum erwarten. Um die Tage bis zum besonderen Event nicht aus dem Blick zu verlieren oder gar jeden Tag zählen zu müssen, gibt es die spezielle dafür gemachte App TimeUntil. TimeUntil erlaubt uns das Hinterlegen von uns wichtigen Events. Das können Geburtstage, Feste oder Reisen sein. In der App gegeben wir einfach das Datum sowie die Bezeichnung an und speichern das Ganze. Auf dem Homescreen können wir dann die hinterlegten Events in verschiedene Größen frei platzieren. Die App bzw. ihre Widgets zeigen uns dann ständig aktuell die Tage, Stunden, Minuten und Sekunden, bis das Event ansteht. TimeUntil ist kostenlos für Android erhältlich.