Google testet KI-Feature für Leute, die nicht gerne telefonieren

Ask For Me ist in Google Maps integriert und funktioniert in der aktuellen Phase für Nagel-Salons und Werkstätten . Später soll es um weitere Betriebe und Geschäfte erweitert werden.

Kriegt ihr eine kleine Krise, wenn Arzt, Friseur oder Werkstatt keine Online-Terminreservierung haben? Dann könnte euch ein neues Google-Feature besonders freuen: Ask for me .

Man sucht etwa in Maps nach Werkstätten in der Nähe. Ohne eine bestimmte auszuwählen, scrollt man nach unten und tippt bei Ask for me auf Get started. Jetzt wählt man aus einer Liste mit Dienstleistungen aus, was man benötigt, wie etwa Ölwechsel oder das regelmäßige Service.

Dann wird das Automodell angegeben und wann man den Termin braucht, etwa „so bald wie möglich“ oder „nur an Wochenenden“ – falls man etwa unter der Woche das Auto benötigt, um zur Arbeit zu fahren. Am Schluss wählt man noch aus, ob man das Ergebnis der KI-Anrufe per SMS oder E-Mail erhalten möchte.

➤ Mehr lesen: Project Mariner: Googles KI-Tool übernimmt mühsames Browsen

Ähnliche Funktion gibt es seit 2018

Wird die Werkstatt angerufen, teilt ihr die KI gleich zu Beginn mit, dass es ein KI-Telefonat ist. Wollen Unternehmen solche automatisierten Anrufe nicht bekommen, können sie die Option über ihr Google-Business-Profil deaktivieren. Außerdem hat Google Limits festgelegt, damit ein einzelnes Unternehmen nicht zu viele KI-Anrufe bekommt.

Falls euch dieses Feature bekannt vorkommt: Google hat so etwas schon 2018 angekündigt: Duplex. Tatsächlich basiert Ask for me auf Duplex. Duplex kann Tische im Restaurant oder Termine beim Friseur reservieren. Der große Unterschied ist, dass die Funktion im Google Assistant integriert ist und nicht direkt in Google Maps.