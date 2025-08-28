Googles mächtiges KI-Videotool ist jetzt gratis

28.08.2025

Das Videobearbeitungsprogramm Google Vids war bisher nur für zahlende User verfügbar.

Google stellt ab sofort sein Videotool Google Vids kostenlos zur Verfügung, wie Digital Trends berichtet. Es handelt sich dabei um ein KI-gestütztes Videobearbeitungsprogramm, das bei der Erstellung und Bearbeitung von Videos hilft. Bisher war es nur für zahlende Kundinnen und Kunden verfügbar. Es ist für alle Personen verfügbar, die ein Google-Konto besitzen. Ein Download ist nicht nötig: Man gibt in die Adressleiste des Browsers lediglich vids.new ein. ➤ Mehr lesen: Warum Google jetzt die App-Freiheit in Android drastisch einschränkt

Wie Google Vids funktioniert Google Vids soll die schnelle Erstellung von Videos ermöglichen und 75 Prozent weniger kosten als die Produktion mit professionellen Tools, wie etwa Premiere Pro. Man kann es mit Tools wie Canva vergleichen, das die Herstellung von Grafiken für eine Vielzahl von Menschen ermöglicht hat. Dafür gibt Vids einfach Zugriff auf das Videomaterial, das in dem Video vorkommen soll. Auch Audiomaterial oder GIF- und Stickerdateien können hinzugefügt werden. Die KI hilft dann mithilfe von Vorlagen ein Video zu erstellen. Texte und weitere Objekte können an der gewünschten Stelle im Video auch nachträglich eingefügt werden. Auch ein Teleprompter ist integriert, um ein Video sofort in der Anwendung aufnehmen zu können. Nicht alle KI-Funktionen sind in der kostenlosen Version enthalten. Kostenlos sind eher Basisfunktionen, wie die grundlegende KI-Unterstützung beim Videoschnitt, also beispielsweise das Platzieren von Inhalten. ➤ Mehr lesen: Bing bringt kostenlosen Video-Creator für 5-Sekunden-Clips Neue KI-Funktionen in der kostenpflichtigen Version Hat man ein kostenpflichtiges Workspace- oder Gemini-Abo, kann man die anderen KI-Funktionen auch nutzen. Zum Beispiel liefert die KI mithilfe von Gemini dann Ideen für Videos bzw. das Skript. Hat man bereits eine Beschreibung des Videos, erstellt die KI das gewünschte Video.

Ein Bild reicht aber auch. Google Vids kann mit der Bild-zu-Video-Konvertierung im Handumdrehen ein Video erstellen. Dieses Feature kennt man bereits aus einem anderen Google-KI-Tool: Veo. Veo ist jetzt in Vids integriert.

Eine andere Möglichkeit ist, statt selbst zu sprechen, einen KI-Avatar im Video zu Wort kommen zu lassen.