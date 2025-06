Bing bringt kostenlosen Video-Creator für 5-Sekunden-Clips

Microsoft hat mit dem Bing Video Creator ein neues KI-basiertes Tool vorgestellt, das es Nutzern ermöglicht, kurze Videos durch Texteingaben zu erstellen. Die Funktion steht ab sofort weltweit – mit Ausnahme von China und Russland – kostenlos über die Bing Mobile App zur Verfügung, eine Desktop-Version sowie die Integration in Copilot Search sollen in Kürze folgen.

Bing Video Creator basiert auf Sora von OpenAI. Dieses hat den Generator Ende Februar auch in Europa zur Verfügung gestellt.

Nutzer im Bing Video Creator geben eine Beschreibung in ein Textfeld ein, woraufhin die KI ein 5 Sekunden langes Video im Hochformat (9:16) generiert. Die Videos haben die Auflösung 480 × 854 Pixel.

Ein Querformat (16:9) ist in Planung. Microsoft empfiehlt, bei den Texteingaben möglichst detailliert und beschreibend vorzugehen. Angaben zu Kamerawinkeln, Lichtstimmung oder Stilrichtungen können etwa hilfreich sein.

3 Anfragen gleichzeitig

Bis zu 3 Videoanfragen können gleichzeitig in die Warteschlange gestellt werden. Nach Fertigstellung erhalten die Nutzer eine Benachrichtigung und können das Video herunterladen, teilen oder einen Link kopieren. Die erstellten Videos werden bis zu 90 Tage gespeichert.

Die futurezone hat zum Start ein “flauschiges Häschen, das am Smartphone spielt” sowie einen “realistischen Frosch, der an einem Luftballon über einem Teich fliegt” generieren lassen. Die Ergebnisse sind zwar in Ordnung, sieht man aber genauer hin, gibt es Luft nach oben. Etwa drängt sich die Frage auf, wieso der Frosch nur 3 Beine und das Kaninchen ein zuerst unsichtbares 4. Bein hat. Insgesamt versprühen die Clips den typischen KI-Generator-Charme.

Schutz vor Missbrauch

Gedacht ist das Tool einerseits für Kreative, die Ideen schnell in bewegte Bilder umsetzen wollen. Andererseits eignet sich der Generator auch für Social-Media-Postings.

Um Missbrauch zu verhindern, setzt Microsoft auf die Responsible AI Standards sowie zusätzliche Schutzmechanismen von OpenAI Sora. Problematische Inhalte werden durch Filtersysteme blockiert. Alle generierten Videos werden zudem nach C2PA-Standard als KI-generiert gekennzeichnet.

Google integriert Veo 2

Video-Generatoren sind derzeit der große Trend bei den KI-Chatbots. Auch Google hat jüngst seine Künstliche Intelligenz Gemini mit dem Video-Generator Veo 2 ausgestattet. Nutzerinnen und Nutzer mit einem kostenpflichtigen Gemini-Advanced- oder Google-One-AI-Premium-Abonnement können damit kurze Videos aus Textbeschreibungen erstellen.

Veo 2 ermöglicht die Erstellung von bis zu 8 Sekunden langen Videoclips in 720p-Auflösung im 16:9-Format. Nach Auswahl von Veo 2 im Gemini-Dropdown-Menü genügt eine textbasierte Beschreibung der gewünschten Szene.