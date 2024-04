Google Maps will euch vom Autofahren abbringen

Wird nach einer Route für das Auto gesucht, zeigt Google Maps künftig automatisch die Öffi-Alternative an.

Das Auto ist umwelttechnisch selten die richtige Wahl, wenn man in einer Stadt von A nach B will. „Aber mit den Öffis dauert es doppelt so lang, heast!“, wird oft dagegen argumentiert.

Mit diesem Gerücht will Google aufräumen. Das berichtet der Tech-Konzern in einem aktuellen Blog-Eintrag.

Öffi-Alternative gleich sichtbar

Sucht man aktuell nach einer Route, sind die Alternativen zum gewählten Beförderungsmittel nur mit einer Zeitangabe in der oberen Leiste zu sehen. Ist standardmäßig das Auto gewählt und wird eine Route gesucht, zeigt Google künftig gleich auf der Karte eine Alternative an. Dort ist dann etwa die Route für öffentliche Verkehrsmittel oder für einen Fußmarsch zu sehen, falls diese kürzer oder ähnlich schnell wie mit dem Auto dauert. Tippt man auf die Route, wird sie ausgewählt.