Googles Telefon-App erhält nützliche Funktion

In der Beta-Version der App gibt es bereits die Möglichkeit, sich auch Anrufe anzeigen zu lassen, die auf WhatsApp getätigt wurden.

Das könnte sich künftig allerdings ändern, denn WhatsApp integriert seine Anrufliste in die Telefon App von Google . Somit werden dort neben "normalen" Anrufen auch Anrufe mit WhatsApp angezeigt. Damit man sich auskennt, erhält der Eintrag ein kleines "WhatsApp"-Label.

Mit WhatsApp kann man nicht nur Nachrichten schreiben, sondern auch telefonieren. Ein Vorteil dabei ist, dass die im Vertrag inkludierten Telefonieminuten nicht angetastet werden bzw. man über WLAN quasi gratis telefoniert. Ein Nachteil ist, dass man mit den Anrufverläufen in der Telefon-App und in WhatsApp leicht durcheinanderkommen kann und den Überblick verliert, wen man wann angerufen hat.

In der Telefon-App hat man zudem die Möglichkeit, eine WhatsApp-Nachricht zu schreiben und einen Videocall zu tätigen. Damit erhalten auch Android-Handys eine Funktion, die in der Telefon-App von iOS bereits seit längerem möglich ist. Möglich ist auch, dass künftig Anrufe auf anderen Apps wie Skype oder Telegram direkt in der Telefon-App angezeigt werden.

Noch in der Beta-Phase

Noch kann die Funktion nicht von allen Nutzer*innen verwendet werden, die Integration befindet sich noch in der Beta-Phase. Es dürfte allerdings nicht mehr allzu lange dauern, bis die Funktion auch in die offizielle Version der Google-Telefon-App integriert wird.