Microsoft integriert ChatGPT in die Swiftkey-Tastatur für Android

Der Bing AI Bot in der Tastatur kann Texteingaben umformulieren oder per Spracheingabe gestellte Fragen beantworten.

Microsoft hat seine Freude mit dem intelligenten Chatbot ChatGPT und integriert das Programm in immer mehr seiner Dienste. Nun hat das US-Unternehmen via Twitter bekanntgegeben, dass ChatGPT in Form des Bing AI Bot in die Swiftkey-Tastatur für Android integriert wird. Wer die neueste Beta-Version der Tastatur-App installiert, kann den Chatbot evtl. schon ausprobieren.