Mit dem Messenger Signal lassen sich jetzt Sticker versenden

Für die einen ist es ein Segen, für die anderen eine Qual: Wir sprechen vom Versenden von Stickern per Messenger. Damit lassen sich, ähnlich wie mit Smileys, Emotionen ausdrücken und den anderen mitteilen, was man gerade macht - ohne dafür lange Textzeilen benutzen zu müssen. Es gibt Sticker mit Kaffeetassen, Pizza, Computern, Büchern, gelangweilte, küssende, sich umarmende und traurige Wesen als Sticker. Für manche Menschen sind Sticker der Grund, warum sie lieber per WhatsApp oder Telegram kommunizieren, als per Signal.

Privatsphärefreundlich stickern

Dafür gibt es seit wenigen Tagen aber keinen Grund mehr. Unter dem Motto „Make Privacy Stick“ hat Signal vor wenigen Tagen ein Update für iOS- und Android-Apps veröffentlicht, das es ermöglicht, auch Sticker zu versenden. „ Sticker sind überall, und jetzt sind sie auch auf Signal“, heißt es in einem Blogeintrag der Entwickler des privatsphärefreundlichen Messenger, der auch von Edward Snowden zur Kommunikation empfohlen wird.

Vorinstalliert sind zwei offizielle Sticker-Packs: Zozo the French Bulldog von Arrow Bowie, und Bandit the Cat von Agnes Lee. Die Entwickler wollen sich aber genau ansehen, welche Sticker Packs in der Community besonders beliebt sind und in weiteren Updates noch mehr vorinstallierte Sticker zur Verfügung zu stellen.