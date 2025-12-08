Samsung One UI 8.5 bringt neue Sharing-Features und Auracast
Zum neuen Betriebssystem One UI 8.5 für Samsung-Handys sind schon in den vergangenen Wochen einige Details bekannt geworden. So soll es z. B. Wischgesten statt der 3-Button-Steuerung ermöglichen. Auch der Look wurde aufgefrischt – mit deutlichen Parallelen zu Apples Liquid Glass. Heute, Montag wurde es nun offiziell vorgestellt.
➤ Mehr lesen: Samsung kopiert Apples Liquid Glass
Das Betriebssystem bringt ein weiteres Feature, das es so ähnlich auch im iOS-Universum gibt: geräteübergreifende Speichernutzung. Was bei Apple die iCloud ist, ist für Samsung-Geräte „Storage Share“ bzw. Speicherfreigabe.
Storage Share und Quick Share
In der „My Files“-App auf dem Samsung-Smartphone könne man auf Dateien von anderen Samsung-Tablets, PCs und Fernsehern zugreifen. Mit dem Feature könnte man zum Beispiel Smartphone-Fotos auf dem Computer in eine Präsentation einfügen und diese dann auf dem Fernsehbildschirm anzeigen, ohne sich Gedanken über die Übertragung machen zu müssen.
➤ Mehr lesen: Android-Handys bekommen Apple Airdrop
Quick Share bekommt ebenfalls ein Update. So kann die App Gesichter auf Fotos erkennen und schlägt vor, sie direkt mit den entsprechenden Kontakten zu teilen. Außerdem kann man nun einstellen, dass man nur von solchen Geräten Dateien empfangen will, bei denen man mit dem eigenen Google- oder Samsung-Account eingeloggt ist. Bisher war das nur mit einem Google-Account möglich, wie Android Authority schreibt.
Auracast
Neu ist auch die Funktion Audio Broadcast. Mithilfe von Auracast kann man dabei Ton von seinem Smartphone auf mehreren Bluetooth-LE-Geräten wiedergeben.
Wie Samsung erklärt, ist es auch möglich, das eigene Galaxy-Smartphone sozusagen als Mikrofon zu verwenden. Der aufgenommene Ton wird ebenfalls via Auracast an die Geräte der Zuhörerinnen und Zuhörer übertragen.
Update nur für bestimmte Regionen
Laut Pressemitteilung kann man die Beta-Version auf dem Galaxy S25, S25 Plus oder S25 Ultra ausprobieren. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass man sich in Deutschland, Polen, Großbritannien, Indien, Südkorea oder den USA befindet.
Vollständig ausgerollt wird One UI 8.5 voraussichtlich mit der Galaxy-S26-Serie. Ihre Veröffentlichung wird für Anfang 2026 erwartet.
