Samsung One UI 8.5 bringt neue Sharing-Features und Auracast

Dateien zu teilen soll mit dem neuen Betriebssystem einfacher werden.

08.12.2025

In der neuen Beta-Version lassen sich Dateien und Bilder nahtlos zwischen Samsung-Geräten teilen.

Zum neuen Betriebssystem One UI 8.5 für Samsung-Handys sind schon in den vergangenen Wochen einige Details bekannt geworden. So soll es z. B. Wischgesten statt der 3-Button-Steuerung ermöglichen. Auch der Look wurde aufgefrischt – mit deutlichen Parallelen zu Apples Liquid Glass. Heute, Montag wurde es nun offiziell vorgestellt. ➤ Mehr lesen: Samsung kopiert Apples Liquid Glass Das Betriebssystem bringt ein weiteres Feature, das es so ähnlich auch im iOS-Universum gibt: geräteübergreifende Speichernutzung. Was bei Apple die iCloud ist, ist für Samsung-Geräte „Storage Share“ bzw. Speicherfreigabe.

Storage Share und Quick Share In der „My Files“-App auf dem Samsung-Smartphone könne man auf Dateien von anderen Samsung-Tablets, PCs und Fernsehern zugreifen. Mit dem Feature könnte man zum Beispiel Smartphone-Fotos auf dem Computer in eine Präsentation einfügen und diese dann auf dem Fernsehbildschirm anzeigen, ohne sich Gedanken über die Übertragung machen zu müssen. ➤ Mehr lesen: Android-Handys bekommen Apple Airdrop Quick Share bekommt ebenfalls ein Update. So kann die App Gesichter auf Fotos erkennen und schlägt vor, sie direkt mit den entsprechenden Kontakten zu teilen. Außerdem kann man nun einstellen, dass man nur von solchen Geräten Dateien empfangen will, bei denen man mit dem eigenen Google- oder Samsung-Account eingeloggt ist. Bisher war das nur mit einem Google-Account möglich, wie Android Authority schreibt. Auracast Neu ist auch die Funktion Audio Broadcast. Mithilfe von Auracast kann man dabei Ton von seinem Smartphone auf mehreren Bluetooth-LE-Geräten wiedergeben.

Dank Auracast kann man mehrere Bluetooth-Audiogeräte mit einem Smartphone verbinden. © Screenshot Samsung