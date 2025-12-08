YouTuber schubst humanoiden Roboter, wird vom Hersteller verklagt
iShowSpeed, bürgerlich Darren Jason Watkins Jr., streamt seit 2019 große Teile seines Alltags live ins Web. Er hat dabei allein auf YouTube 46,3 Millionen Follower angesammelt, die ihn vor allem für seine emotionalen Ausbrüche zu feiern scheinen. 2024 war er in Wien, wo er den Prater besuchte, und Kaiserschmarrn probierte.
Im September hatte der 20-jährige Besuch von einem anderen Social-Media-Star: Rizzbot, ein kleiner humanoider Roboter aus Austin in Texas. Er begeistert seine 1,8 Millionen Follower auf TikTok u.a. mit seinem ausgestreckten Mittelfinger.
Im Video ist zu sehen, wie iShowSpeed und der weitaus kleinere Rizzbot in ein Gerangel geraten. Der YouTuber schubst, schlägt und würgt den Roboter, der dadurch zu Boden geht. Wie TechCrunch berichtet, hat Social Robotics, die Firma hinter dem Rizzbot, iShowSpeed nun verklagt. Um welche Summe es geht, ist nicht bekannt.
Totalschaden
Der Rechtsanwalt von Social Robotics, Joel Levine, beschreibt den Fall gegenüber dem lokalen TV-Sender Fox 7 Austin so: „Rizzbot hat einfach sein Ding gemacht – rizzing, Witze erzählen und alles. Und Speed ist ein bisschen aus der Fassung geraten.“ Die Polizei bestätigte gegenüber Fox 7 Austin, an den Ort des Geschehens gerufen geworden zu sein.
iShowSpeed habe den Roboter in den Schwitzkasten genommen und ihm ins Gesicht geschlagen: „Es gibt einerseits den tatsächlichen Schaden am physischen Besitz; der Roboter wurde als Totalschaden eingeschätzt, und muss also komplett ersetzt werden, und die Programmierung und alles ebenfalls. Aber das große Ding hier ist der Wert von einigen großen Möglichkeiten, die Social Robotics verpasst hat“, so der Anwalt. Laut Eingabe bei Gericht, die TechCrunch vorliegt, seien die Anschlüsse im Genick des Roboters genauso wie die Kopfkameras kaputt.
Verpasste Gelegenheiten
Rizzbot konnte demnach nicht beim YouTuber Mr. Beast und bei der NFL Today Show auftreten. Laut Eingabe bei Gericht sind die Zuschauerzahlen auf den Social-Media-Accounts des Rizzbots durch den Mangel an neuem Content um über 70 Prozent eingebrochen. Social Robotics geht davon aus, dass das mit erheblichem anhaltendem finanziellem Schaden einhergeht.
Mittlerweile funktioniert der Rizzbot allerdings wieder und war auch schon in der Jimmy Fallon Show zu Gast. „Alles ist brandneu außer meinen Nike-Schuhen und meinem Cowboy-Hut“, wird der wiederbelebte Roboter bei TechCrunch zitiert. iShowSpeed oder seine Management-Firma haben sich noch nicht zum Rechtsstreit geäußert.
