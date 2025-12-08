YouTuber schubst humanoiden Roboter, wird vom Hersteller verklagt

Ein ungewöhnlicher Rechtsstreit zwischen Rizzbot und iShowSpeed hält den texanischen Social-Media-Star im Gespräch.

iShowSpeed, bürgerlich Darren Jason Watkins Jr., streamt seit 2019 große Teile seines Alltags live ins Web. Er hat dabei allein auf YouTube 46,3 Millionen Follower angesammelt, die ihn vor allem für seine emotionalen Ausbrüche zu feiern scheinen. 2024 war er in Wien, wo er den Prater besuchte, und Kaiserschmarrn probierte.

Im September hatte der 20-jährige Besuch von einem anderen Social-Media-Star: Rizzbot, ein kleiner humanoider Roboter aus Austin in Texas. Er begeistert seine 1,8 Millionen Follower auf TikTok u.a. mit seinem ausgestreckten Mittelfinger.

Im Video ist zu sehen, wie iShowSpeed und der weitaus kleinere Rizzbot in ein Gerangel geraten. Der YouTuber schubst, schlägt und würgt den Roboter, der dadurch zu Boden geht. Wie TechCrunch berichtet, hat Social Robotics, die Firma hinter dem Rizzbot, iShowSpeed nun verklagt. Um welche Summe es geht, ist nicht bekannt.