WhatsApp-Link macht App kaputt: Meta reagiert

Der Link “wa.me/settings” sieht auf den ersten Blick harmlos aus. Wenn man ihn am Desktop-PC in einem Browser öffnet, führt er zu einer Fehlermeldung auf WhatsApp.com. Problematisch wurde es bis vor kurzem, wenn man den Link in einem WhatsApp-Chat versendete. Eigentlich sollte er dort in die Einstellungen führen.

Klickten die Empfänger*innen in der Android-App von WhatsApp darauf, stürzte die App aber komplett ab. Wenn man WhatsApp und anschließend den betroffenen Chat daraufhin erneut öffnete, kam es wieder zum Crash - obwohl der Link nichtmal angeklickt wurde.

Die einzige Möglichkeit, den Chat wieder benutzbar zu machen, war die Web-Version von WhatsApp. Dort musste man die betroffene Nachricht mit der URL löschen, um das Problem zu lösen.

Schneller Fix

Das Problem war für die WhatsApp-Mutter Meta offenbar so akut, dass ein schneller Fix ausgeliefert wurde. Nur 2 Tage nachdem der Fehler auf Twitter publik wurde, trat er nicht mehr auf.